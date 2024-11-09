Победа Трампа на выборах в США дезориентировала рынки: что будет с курсом доллара в Украине

В условиях неопределенности на глобальных рынках после президентских выборов в США украинские обменники пока не заинтересованы в том, чтобы менять свою "валютную" стратегию. Впрочем, разница между курсами продажи и покупки евро и доллара может увеличиться. А средний курс в ближайшие дни останется на уровне 41-41,5 грн/долл. и 44,45-45,35 грн/евро.

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Такой прогноз озвучил финансовый аналитик Алексей Козырев. "Спред между покупкой и продажей доллара составит у большинства обменников от 20 до 30 копеек. А по евро, с учетом повышенной турбулентности этой валюты в ближайшие дни, финансисты расширят его в пределах от 20 до 35-50 копеек", – цитирует специалиста "Минфин".

По его прогнозу, до понедельника (11 ноября) в большинстве обменников финкомпаний и работающих в выходные отделениях банков доллар останется в таких курсовых коридорах:

прием – от 41 до 41,4 грн;

и продажа – от 41,5 до 41,75 грн.

Курс евро на наличном рынке в продаже будет стоить 44,95-45,35 грн. В покупке цены на евровалюту прогнозируются на уровне 44,45-44,9 грн.

"Как всегда, в оптовых обменных пунктах ценники приема доллара и евро могут быть на 2-5 копеек больше указанных котировок приема. А курс продажи валюты гражданам – на 3-5 копеек ниже, чем по небольшим суммам", – отметил Козырев.

Он напомнил, что после оглашения выборов президента США все рынки – от сырьевого до фондового – оказались в подвешенном состоянии. Они ждут дальнейшего развития событий вокруг первых действий Дональда Трампа на посту главы государства.

"Трамп, известный своей непредсказуемостью, импульсивными действиями и периодической агрессивной риторикой, еще должен успокоить мировых инвесторов до того, как они окончательно осознают произошедшие геополитические изменения. Поэтому за его высказываниями и первыми шагами по уже реальному формированию управленческой команды сейчас будет внимательно следить весь мир", – объяснил специалист.

По мнению Козырева, именно от того, как Трамп сумеет наладить контакт с крупнейшими финансовыми, военными и политическими мировыми игроками, и будет зависеть дальнейшее поведение рынков. При этом официальная инаугурация Трампа должна пройти в конституционную дату, 20 января 2025 года. "А до этой даты Джо Байден и Камала Гаррис остаются у власти, что в условиях накала политических страстей в США обещает много "битв" демократов и республиканцев по всем экономическим, геополитическим и де-факто военным решениям 2024 года", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в проекте госбюджета Украины на 2025 год учтен курс доллара на уровне 45 грн/долл. Такой стоимость гривни должна стать к концу будущего года, чтобы бюджет "сошелся" и его доходов хватило на оборону страны. Однако это не прогноз, то есть на самом деле курс может быть значительно ниже, особенно в начале 2025-го.

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