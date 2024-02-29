По прежним ценам больше не купить: украинские АЗС значительно изменили стоимость автогаза

В Украине продолжает дорожать автогаз. Так, 29 февраля АЗС продают его в среднем по 28,02 грн/л, что на 15 коп. выше, чем в начале недели (26 февраля). В целом же ресурс начал дорожать 16 числа – и с тех пор вырос в цене сразу на 1,27 грн. Впрочем, и на текущем уровне цены вряд ли остановятся – по прогнозам участников рынка, они вырастут до 30 грн/л.

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети продают по 25,95-29,49 грн/л. Дешевле всего – собственно, по 25,95 грн/л, – Авантаж 7. Также низкие цены зафиксированы на АЗС:

Green Wave – 26,3 грн/л;

Marshal – 26,74 грн/л.

Самую высокую цену на автогаз выставили в сети Паралель – 29,49 грн/л. А кроме того:

SOCAR, ОККО – 28,99 грн/л;

WOG – 28,98 грн/л;

Shell – 28,65 грн/л.

Будет еще дороже

Впрочем, текущее подорожание – не окончательное. Так, участники рынка прогнозируют рост стоимости автогаза до 30 грн/л.

"Операторы единогласно прогнозируют дальнейший рост из-за скачка цен в оптовом сегменте. При неизменности текущих факторов (блокирование только польской границы, стабильность мировых цен) цены на газ имеют потенциал к росту до 30 грн/л", – рассказали аналитики Enkorr.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине ожидается и ощутимое подорожание бензина. По прогнозам, в марте стоимость топлива может увеличиться на 1 грн/л – превысив порог в 52 грн/л.

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