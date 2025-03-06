Отказываться от работы вынуждены 20%: кому в Украине тяжело трудоустроиться

Несмотря на кадровый голод на украинском рынке труда, значительная доля украинок, родивших детей, не могут выйти из декретного отпуска из-за отсутствия доступа к детским садам. Поскольку им не на кого оставить детей, 20% женщин вынуждены отказаться от работы.

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Об этом свидетельствуют данные исследования от крупного украинского кадрового портала, доступные OBOZ.UA. Оказалось, что половина украинцев (49%) проживает в регионах, где в детских садах не хватает мест или они вообще не работают.

Кроме того, из-за сокращенного графика работы детсадов 60% опрошенных вынуждены забирать ребенка до 17:00, поэтому они ограничены в поисках работы, поскольку нуждаются в гибком графике. В целом каждая третья (31%) женщина столкнулась с существенным или частичным ограничением возможности работать из-за необходимости в уходе за детьми.

Отмечается, что ситуацию можно было бы исправить, если бы предприятия открывали корпоративные детские сады для детей своих работников. Сейчас 94% украинцев утверждают, что у их компаний нет таких садов или детских комнат.

Со своей стороны, более половины (55%) работодателей подтвердили, что проблема с садами заметно влияет на труд работников, имеющих детей, но подавляющая часть из них (41%) не готовы обеспечивать гибкие условия для таких сотрудников. Хотя активное внедрение семейно-дружественной политики предоставит работодателям конкурентные преимущества.

"Ввиду кадрового дефицита создание условий для более легкого трудоустройства женщин поможет заполнить вакансии и положительно повлияет на экономику страны. Поэтому расширение доступа к садам, внедрение гибкого графика работы, альтернативных форм образования и корпоративных инициатив могут помочь обеспечить равные возможности для мужчин и женщин на рынке труда", – отмечают авторы исследования.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине изменили форму уведомления о принятии на работу, которое подается в Государственную налоговую службу (ГНС), – соответствующее решение принял Кабмин. В частности, документ был дополнен информацией о гражданстве работника. Сделано это было для учета трудоустроенных иностранцев и лиц без гражданства.

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