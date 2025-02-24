В Украине обновили прием на работу: что будут писать в документе

В Украине изменили форму сообщения о принятии на работу, которое подается в Государственную налоговую службу (ГНС) – соответствующее решение принял Кабмин. В частности, в документ дополнили информацией о гражданстве работника. Сделано это было с целью учета трудоустроенных иностранцев и лиц без гражданства.

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Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Он отметил:

Изменения вносятся в постановление от 17.06.2015 №413.

Изменения касаются формы сообщения как о принятии на работу, так и о заключении гиг-контракта.

"Изложено в новой редакции приложение 1 "Сообщение о принятии работника (домашнего работника) на работу/заключение гиг-контракта". ... Дополнена информация, содержащаяся в сообщении о принятии работника (домашнего работника) на работу/заключение гиг-контракта, подаваемой в Государственную налоговую службу, информацией о гражданстве с целью учета трудоустроенных иностранцев и лиц без гражданства", – говорится в сообщении.

В то же время, отметили специалисты ресурса "Бухгалтер 911", пока ГНС не разработает новый формат для электронной формы, будет действовать текущая версия формы. Следовательно, "подавать сообщения нужно, но по старой форме".

Кому в Украине платят больше всего

В то же время, по данным одного из кадровых порталов, в январе 2025 года самые высокие зарплаты в Украине (без учета руководителей, IT-специалистов и работников сектора безопасности) получали медиабайеры (специалисты по запуску рекламных кампаний, ведению кампаний и привлечению трафика из разных источников) – в среднем, 67 500 грн. Также высокие зарплаты были зафиксированы у:

водителей-международников – 55 000 грн;

эндодонтистов (специалист в сфере стоматологии) – 51 900 грн.

В то же время, в ряде профессиональных сфер произошло увеличение зарплат. Это:

топ-менеджмент, руководство высшего звена – на 6%, до средних 47 500 грн;

красота, фитнес, спорт – на 4%, до средних 25 000 грн;

страхование – на 4%, до средних 26 000 грн;

строительство, архитектура – на 4%, до средних 28 500 грн;

гостинично-ресторанный бизнес, туризм – на 3%, до средних 22 100 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине серьезно востребованной является профессия учителя английского языка – количество вакансий по ней на кадровых порталах составляет несколько сотен. При этом зарплаты таким специалистам предлагают высокие – отдельные работодатели готовы платить больше 40 000 грн.

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