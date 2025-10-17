Остался только один день: для части украинцев отключат популярные сервисы Дії
Министерство юстиции решило провести реорганизацию свои виртуальной инфраструктуры. В связи с этим в Дії часть онлайн-услуг Государственного реестра актов гражданского состояния граждан (ГРАГС) будет временно недоступной для жителей 7 регионов Украины.
Об этом сообщили в Дії. Тем, кто уже заказал и оплатил услугу, советуют проверить, было ли подписано и отправлено заявление – чтобы ГРАГС успел его обработать, это следует сделать 17 октября.
Какие услуги Дії на паузе?
- Повторная выдача свидетельства о рождении.
- Повторная выдача свидетельства об изменении имени.
- Повторная выдача свидетельства о браке.
- Повторная выдача свидетельства о расторжении брака.
- Повторная выдача свидетельства о смерти.
- Выписка о рождении.
- Выписка о смене имени.
- Выписка о браке.
- Выписка о расторжении брака.
- Выписка о смерти.
- еМалятко (услуга не будет работать также в ЦНАП и родильных домах).
Области, где не будут работать сервисы
- Ивано-Франковская.
- Волынская.
- Закарпатская.
- Львовская.
- Ровенская.
- Тернопольская.
- Черновицкая.
В Дії советуют тем, кто оплатил услугу, но не успел подписать и отправить заявление, советуют обратиться в отдел ДРАЦС с квитанцией. Ею можно воспользоваться только в отделе, где подавали на получение онлайн-услуги.
Новые возможности через Дію: Реестр убытков
Кроме ветеранских сервисов, через Дію украинцы смогут подать заявление в Реестр убытков не только о смерти или исчезновении близких, вреде здоровью или имуществу, но и о потере работы, бизнеса или вынужденной депортации. Бета-тест этой услуги уже запущен.
Как пояснили в пресс-службе Дії, эти заявки станут фундаментом для будущих репараций за преступления РФ. Для участия в тестировании сервиса необходимо:
- зарегистрироваться на тестирование услуги до 19 сентября на портале Дія;
- быть собственником или жильцом утраченного жилья;
- подтвердить право собственности или основания проживания;
- предоставить информацию и документы, подтверждающие факт проживания.
Как уже сообщал OBOZ.UA, в Дії временно не работали замена техпаспорта и перерегистрация авто – услуги возобновились с 15 октября. Причиной перерыва в предоставлении услуги назвали новый тариф на бланки – цена на "пластик" выросла с 540 грн до 606 грн, что нужно было учесть в системе.
