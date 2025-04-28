Осталось лишь 5 лет: Маск раскрыл, какую из профессий могут заменить работы

В ближайшие годы медицинские работы превзойдут профессиональных человеческих хирургов. А лучших хирургов планеты оставят позади до конца этого десятилетия.

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Об этом в своем микроблоге X заявил американский миллиардер Илон Маск. Он отметил, что его компания Neuralink уже использует роботизированного помощника при операциях на мозге.

"Работы превзойдут хороших человеческих хирургов в течение нескольких лет, а лучших человеческих хирургов – примерно через 5 лет. Neuralink уже использовала работа для внедрения интерфейса "мозг-компьютер", поскольку человек не смог бы достичь необходимой скорости и точности", – написал Маск.

Впрочем, не все комментаторы разделили его оптимизм относительно роботизации медицинской отрасли. Они в основном отмечали, что работы смогут помогать людям, но не перенять все функции хирурга.

"Я хирург и техноэнтузиаст. Возможно, вам стоит меньше говорить о том, в чем вы не разбираетесь. Роботизированная хирургия – это удивительная отрасль развивающейся хирургии, но такого никогда не будет", – написала одна комментатор.

"Никто не сделает выбор в пользу робота вместо опытного хирурга. Когда на кону жизни люди работам не доверяют. Не тратьте на это время. Есть много других важных вещей, о которых стоит подумать и сосредоточиться", – считает другой.

"Дружище, ты убиваешь меня своими прогнозами! Несколько лет назад ты сказал, что мы уже будем на Марсе", – напомнил еще один.

Таким образом он отреагировал на публикацию популярного американского блогера и криптоинфлюэнсера я Марио Науфала, который сообщил, что компания Medtronic испытала свою работу Hugo во время 137 реальных операций, в частности его привлекали к оперированию простаты, почек и мочевого пузыря.

"Результаты оказались лучше, чем ожидали врачи. Уровень осложнений был чрезвычайно низким: лишь 3,7% для операций на простате, 1,9% для операций на почках и 17,9% для операций на мочевом пузыре, и они превышали цели безопасности, определенные годами исследований", – пишет Науфал.

Использование робота оказалось успешным в 98,5% случаев. К помощи человека-хирурга пришлось обратиться только дважды: из-за сбоя в работе и из-за сложного случая пациента.

Как уже сообщал OBOZ.UA, на форуме Совета по международным отношениям (CFR) генеральный директор Anthropic Дарио Амодей заявил искусственный интеллект может оставить без работы представителей направления разработчику программного обеспечения. Если ИИ технологии будут развиваться так, как сейчас, в будущем алгоритмы смогут самостоятельно создавать 90% всего кода для программ.

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