Орбан достал всех в ЕС: как будут бороться с антиукраинскими выходками Венгрии

Страны Европейского Союза (ЕС) работают над ограничением влияние премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на политику евросодружества. После 1 июля главенство в ЕС на полгода перейдет Будапешту, и это может повлиять на проукраинскую политику Евросоюза.

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Как сообщает Financial Times, власти Бельгии уже предложили несколько вариантов, которые помогут обойти вето Венгрии или затруднят его осуществление. Стоит отметить, что Бельгия – нынешняя председательница в Совете ЕС и поэтому именно она определяет его политическую повестку дня.

В частности, рассматривается вариант принятия некоторых решений не единогласно, а квалифицированным большинством голосов. Также Венгрию могут обязать дополнительно объяснять использование своего права вето и обстоятельств для блокирования политических решений ЕС.

Инициатива Брюсселя будет вынесена 25 июня на обсуждение министров по делам ЕС 27 стран-членов Евросоюза. При этом некоторые другие страны призывают принять более жесткие меры в отношении Будапешта, который занял откровенно пророссийскую и антиукраинскую позицию.

Четыре высокопоставленные дипломата ЕС на правах анонимности заявили журналистам, что в последние месяцы эта политика венгерского премьера Виктора Орбана достигла своего пика. В настоящее время Венгрия задерживает семь решений по Украине, которые в совокупности оцениваются в 6,6 млрд евро.

"Дошло до того, что ничего не происходит без размышлений о том, как они могут все испортить", – говорят собеседники.

При этом некоторые другие страны открыто обсуждают самый жесткий вариант действий, который предполагает лишение Венгрии права голоса. Это возможно благодаря 7 статье Договора о ЕС, но для этого понадобится консенсус всех остальных 26 стран, включая Словакию, чей премьер Роберт Фицо во многом сходится с Орбаном во взглядах.

Дошло до того, что Орбана обвинили в ущемлении интересов именно стран ЕС. Польский премьер Дональд Туск заявил об этом из-за того, что Будапешт заблокировал выделение 6,6 млрд евро для компенсации странам ЕС стоимости вооружений, которые те передали Украине. Это признал и сам Орбан, предложив снять вето с этой инициативы после разблокирования доступа к 6,3 млрд евро в фондах ЕС, которые были заморожены на фоне проблем верховенства закона и коррупции в Венгрии.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Евросоюзе разработали план, чтобы обойти вето, которое власти Венгрии наложили на покупку оружия для Украины за счет прибыли, полученной от замороженных активов России. Это позволит странам G7 окончательно открыть путь к предоставлению Украине кредита в размере $50 млрд.

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