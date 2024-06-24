Орбан не остановит помощь Украине: у ЕС есть хитрый план, как обойти вето

В Европейском Союзе (ЕС) разработали план, чтобы обойти вето, которое власти Венгрии наложили на покупку оружия для Украины за счет прибыли, полученной от замороженных активов России. Это позволит странам G7 окончательно открыть путь к предоставлению Украине кредита в размере $50 млрд.

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Об этом изданию Financial Times заявил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель. Поскольку Венгрия воздержалась от предыдущего соглашения о конфискации доходов, полученных от замороженных активов РФ, она "не должна быть частью решения об использовании этих средств", подчеркнул главный дипломат ЕС.

Боррель добавил, что обходной путь был "сложным, как и любое юридическое решение, но рабочим". Он будет обсуждаться главами МИД стран-членов Евросоюза 24 июня.

"Венгрия, самое пророссийское государство-член ЕС, уже давно выступает против коллективного предоставления военной поддержки Украине блоком из 27 стран. Будапешт также блокирует семь других решений, связанных с вооружением Киева на сумму около 6,6 млрд евро", – напомнили журналисты.

Чиновники, ознакомленные с этим вопросом, утверждают, что юридического обходного пути использования доходов ЕС должно хватить для предоставления Украине кредита в $50 млрд, который будет погашаться из доходов, полученных от замороженных активов РФ. Ранее обеспокоенность США и их партнеров по G7 привела к значительным задержкам в переговорах по этому вопросу.

Тем не менее Венгрия все еще может заблокировать санкции ЕС, позволяющие заморозить российские активы. Это решение должно продлеваться единогласно каждые шесть месяцев 27 странами ЕС.

"Мы предложили Венгрии: ваши деньги ни в коем случае не будут использованы для поддержки Украины. Не просто на летальное оружие, а ни на что. Возьмите свои деньги назад. Мы не хотим использовать ваши деньги. Но Венгрия сказала "нет", – отметил Боррель.

Он добавил, что для Будапешта недостаточно не входить в команду, распределяющую финансовую помощь для Украины. Боррель предположил, что позиция венгерского правительства связана с "их прочными связями с Россией".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Евросоюз ввел в действие 14-й пакет санкций в отношении РФ из-за ее агрессии против Украины. Будапешт поддержал эти меры при условии предоставления гарантий, что Евросоюз не повлияет на строительство атомной электростанции "Пакш-2".

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