Орбан добивается отмены санкций против России: ЕС просит помощи у короля

В Европейском Союзе (ЕС) разрабатывают запасной план на случай, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попробует наложить вето на продление наложенных на Россию санкций. Для этого может быть использован закон 81-летней давности с участием короля Бельгии Филиппа.

Видео дня

На правах анонимности четыре ознакомленных источника сообщили Financial Times, что речь идет о принятой в 1944 году норме, позволяющей бельгийскому монарху блокировать передачу активов из страны. Если закон задействуют, это не позволит передать России ее активы, замороженные в бельгийском депозитарии Euroclear.

Всего в финучреждении хранится 190 млрд евро суверенных активов РФ. Прибыль от этих средств в размере 50 млрд евро пойдет на погашение кредита Украине. Кроме того, сами средства являются рычагом влияния на Кремль.

Но срок действия санкции, согласно которым деньги были заморожены, истекает 31 января. В декабре 2024 года Орбан предупредил других лидеров Евросоюза, будет добиваться ослабления санкций, если так после своей инаугурации сделает избранный президент США Дональд Трамп. 16 января венгерский министр по делам ЕС Янош Бока подтвердил, что позиция его страны по этому вопросу не изменилась.

"Пришло время выбросить санкции в окно и сформировать отношения с россиянами без санкций. До этого еще долго, но мы должны над этим работать. Опасность войны значительно снизится (с президентством Трампа. – Ред.). Следующий по величине источник опасности – цены на энергоносители. Нам нужно помешать Брюсселю вводить санкции и отменить уже объявленные, чтобы снизить цены на энергоносители", – заявил Орбан в интервью на местном радио 17 января.

Источники СМИ допускают, что венгерский премьер не отступит от своей цели. И, если санкции прекратят свое действие, "деньги будут в России на следующий день", а торговые ограничения и секторальные санкции, такие как запрет на импорт нефти, также утратят силу.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о желании Виктора Орбана не дать ЕС изменить режим санкций против России. В результате предоставление Украине кредита в 50 млрд долларов от G7 оказалось фактически заблокировано.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!