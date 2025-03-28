Онлайн-системы "Укрзалізниці" снова "лежат": что происходит и можно ли купить билет на поезд

В "Укрзалізниці" (УЗ) продолжается технический сбой после массированной кибератаки. Онлайн-сервисы компании, которые запущены уже более суток (приложение и сайт для покупки билетов), работают с сильными перебоями. В самой УЗ признают наличие технически проблем, но сроков полного восстановления систем не называют.

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Компания борется с последствиями хакерской атаки уже шестой день. Как сообщают OBOZ.UA клиенты УЗ, после запуска онлайн-систем купить билеты на поезд удается с большим трудом. В частности, чаще всего возникают проблемы с:

авторизацией в приложении и на сайте – при попытке войти появляется сообщение, что сервис перегружен;

отображением доступных рейсов в поиске – часто появляются сообщения об отсутствии каких-либо рейсов в любом направленим.

Жалуются на сложности и в соцсетях. "Купила билеты 28 марта, деньги снялись, в приложении выдалась ошибка – билетов нет ни на почте, ни в приложении. Места, которые я купила, отображаются как свободные. Обратная связь в приложении не работает", – обратилась у УЗ пользовательница Facebook.

В компании ей ответили, что такие проблемы действительно возникают, и посоветовали подождать. "Если билет был приобретен с 27 марта во внутреннем или международном сообщении советуем подождать 5-10 минут и проверить почту и папку "спам". Билета нет? Напишите пожалуйста о данной проблеме в форму обратной связи в приложении УЗ (если не работает, попробуйте несколько раз, приложение стабилизируется)", – заявили в "Укрзалізниці".

Покупка билетов: что говорят в "Укрзалізниці"

Компания 28 марта выступила с очередным разъяснением ситуации с билетами на поезда. "Из-за повышенной нагрузки на систему онлайн-продажи "Укрзалізниці" могут возникать сбои в работе приложения и сайта продажи билетов", – признали в УЗ. При этом там не стали называть сроков, в которые системы заработают стабильно, ограничившись заверением, что ІТ-команда работает над решением проблем.

Кроме того, в "Укрзалізниці" просят клиентов обновить приложение в Google Play и Apple Store. Однако нужно учитывать, что новая версия может помочь устранить некоторые технические сбои и зависания, однако полностью ситуацию не исправит.

В то же время, УЗ вновь расширила работу офлайн-касс. В частности, дополнительные окна открываются в городах с наибольшим пассажиропотоком:

в Киеве работают 27 касс: 25 – на Центральном вокзале и две дополнительные – на Южном;

во Львове на вокзале работают уже 10 касс.

"Также в кассовых залах продолжают работать вокзальные "ангелы", которые консультируют пассажиров по приобретению, возвращению билетов и посадке на поезд", – напомнили в компании.

Пассажирам также напоминали, что билеты на поезда, купленные до кибератаки 22 марта, не пропали. Их можно найти, в частности, на электронной почте. Там же можно найти билет, купленный после возобновления онлайн-продаж 27 марта – если во время оплаты произошел сбой.

Если найти билет так и не удалось, все равно стоит прийти на свой поезд – однако не позднее, чем за 20 минут до отправления. В таком случае, проводник может проверить основание на проезд по подтверждению оплаты. Для подтверждения подойдут:

запись в банковском приложении;

квитанция об оплате.

Кроме того, можно вернуть деньги за ранее приобретенный онлайн-билет. Для этого следует заполнить заявку на возвращение по ссылке. При этом, вернуть билет можно не позднее чем за 1 час до отправки.

Как сообщал OBOZ.UA, "Укрзалізниця" вводит компенсации из-за билетного коллапса. Чтобы получить бонусы, пассажирам, которые побывали в офлайн-кассах, нужно сохранить бумажный билет.

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