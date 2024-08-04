Охранники в супермаркетах нарушают права украинцев: что им запрещено делать

Охранники в магазинах и супермаркетах зачастую не представляют эти заведения – поскольку работают по найму от других компаний. А потому они не имеют права заставлять покупателей оплачивать испорченный товар.

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Об этом сообщили эксперты "Защиты прав потребителей". Они отметили: если же охранники таки совершают подобные действия, то грубо нарушают таким образом законодательство.

"Охранники не имеют права говорить, что делать с товарами, – они часто не представляют магазин. Если же заставляют оплатить испорченный товар – это грубое нарушение многих статей Закона Украины "О защите прав потребителей", – говорится в сообщении.

В то же время, эксперты напоминают: товара с испорченной упаковкой не должно быть в магазине. Соответственно, наличие такого является ответственностью именно заведения, а не покупателя.

Нужно требовать просмотра видео с камер наблюдения

При этом подчеркивается: в подобной ситуации покупателю стоит активно пытаться доказать свою невиновность. В частности, требовать просмотра видео с камер наблюдения.

Впрочем, это может не возыметь нужного действия. В таком случае эксперты советуют вызывать полицию.

Что делать, если кассиры не хотят принимать деньги определенных номиналов

В то же время, кассиры в супермаркетах не могут отказаться принимать у покупателей деньги каких-либо номиналов – к примеру, под предлогом того, что нечем давать сдачу. При чем речь идет как о банкнотах, так и монетах. Настойчивый же отказ кассира принимать у покупателя деньги является нарушением требований законодательства о защите прав потребителей. И, соответственно, причиной для составления на него жалобы.

"Проблема "у меня нет сдачи" – не ваша, а кассира. Если кассир продолжает говорить так, обращайтесь к руководству магазина и сообщайте, что кассир перекладывает на вас свои обязанности", – отметили эксперты.

Как сообщал OBOZ.UA, помимо этого, магазины и супермаркеты должны обменивать и принимать назад непродовольственные товары, даже если те были проданы по акции. Если же торговая точка делает отметку типа "акционный товар возврату и обмену не подлежит" или подобную, то она действует вопреки действующему законодательству.

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