Обязательная индексация зарплат: пересчитают ои украинцам оклады с октября. Правила и суммы

В Украине уже третий год снова действует обязанность ежегодно проводить индексацию заработной платы. Впервые в 2026 году все экономические условия для индексации были соблюдены в июне, а отдельного пересчета в октябре не будет. Впрочем, и по июньскому показателю рассчитывать на резкое повышение окладов не приходится – суммы такой индексации больше похожи на "символические", немного превышая 100 грн.

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Рост зарплат в рамках индексации зависит от показателей ежемесячной инфляции, а для расчета суммы индексации используется значение прожиточного минимума для трудоспособных лиц, говорится в публикации профильного издания "Бухгалтер 911". В 2026 году этот показатель составляет 3328 грн.

Сама индексация зарплаты проводится только тогда, когда инфляция превышает порог в 3% (индекс 103). А фактический размер повышения также зависит от того, когда в последний раз менялась зарплата сотрудника. Так, в зависимости от даты последнего пересмотра определяется еще один важный показатель – так называемый базовый месяц. Например, если в 2026 году:

зарплата по должности сотрудника не повышалась – базовым месяцем будет январь-2026;

– базовым месяцем будет январь-2026; зарплата повышалась – месяц последнего повышения оклада.

В 2026 году право на индексацию появилосьтолько в июне. Из-за августовской инфляции с индексом 100,1 (меньше 103) все показатели повышения остаются на прежнем уровне:

для тех, у кого базовый месяц январь-2026 – 139,78 грн (коэффициент индексации 4,2%);

(коэффициент индексации 4,2%); для тех, у кого базовый месяц февраль-2026 – 103,17 грн (коэффициент 3,1%).

Тем, кому уже повышали зарплаты в марте и позже, надбавки вообще не получат. Также суммы будут меньше у тех, кто отработает не весь ноябрь или имеет неполное рабочее время – расчет в таком случае будет проводиться пропорционально занятости.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине фактический прожиточный минимум (стоимость базового набора товаров и услуг) значительно выше, чем установленные социальные стандарты. Те, кто получает меньше фактического прожиточного минимума, находятся за чертой бедности. Фактический прожиточный минимум для работающего – более 12 тыс. грн.

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