Несмотря на то, что российская валюта вплотную приблизилась к своему историческому минимуму, власти страны-агрессора пытаются удержать ситуацию под контролем. Инфляцию они тоже имеют возможность удержать, но почему-то, судя на рост цен в РФ, этого не делают.

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Об этом, как сообщают росСМИ, кремлевский диктатор Владимир Путин заявил журналистам во время визита в Казахстан. Он уверяет, что ситуация с курсом рубля в целом находится под контролем, а оснований для паники нет.

"В целом, на мой взгляд, ситуация под контролем. И каких-то оснований для паники уж точно совершенно нет. Да, и в нашей стране, и в соседних – процессы непростые, но они под контролем, все идет по плану", – сказал Путин журналистам в Астане.

Вопреки тому, что курс рубля стабильно обваливался после президентских выборов в США 5 ноября, непризнанный глава РФ объясняет колебания национальной валюты с платежами в бюджет и ценами на нефть.

27 ноября суммарные потери рубля с начала осени составили 25% по отношению к американской и китайской валютам. В моменте рубль опускался до 114,74 руб/$. Поэтому Центробанк РФ приостановил покупку валюты.

Против рубля играет ряд факторов, включая обострение геополитической напряженности и риски сокращения притока валютной выручки на фоне санкций США относительно банковского сектора РФ. Это наложилось на негативное для рубля влияние роста издержек при реализации нефти из РФ, проблем с трансграничными платежами из-за рисков вторичных санкций для иностранных контрагентов, а также последствий оплаты российской валютой части экспортируемого из РФ сырья.

Кроме того, инфляция в России сильно превышает ориентир Центробанка. На это Путин попытался заверить, что регулятор обладает инструментами для замедления роста цен, помимо повышения ключевой ставки.

"Есть инструменты, которые позволяют бороться с инфляцией, не поднимая ключевую ставку. Да, они есть. Это различные инструменты Центрального банка по регулированию банковской сферы, связанные там с обязательными ресурсами, которые банки должны иметь у себя, прежде чем кредиты выдают", – сказал Путин.

Как уже сообщал OBOZ.UA, российские компании-импортеры готовятся к дальнейшему ослаблению валюты. Некоторые из них уже закладывают во внутренние расчеты доллар по 120-125 рублей, а уровень в 110-120 руб/$ может быть достигнут уже в течение полугода.

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