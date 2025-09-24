Незаконно добыли более 14 тонн минералов: в Украине разоблачили коррупционную схему на 189 млн грн

В Черкасской области разоблачили незаконную добычу каолинов на более 189 млн грн – предприятие вне спецразрешения добыло около 14 тысяч тонн сырья. Схему организовали директор подразделения и специалист предприятия, которые годами разрабатывали недра без разрешения и нанесли государству колоссальный ущерб.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора. Речь идет о вторичных каолинах – сырье, которое имеет стратегическое значение для промышленности и используется в производстве керамики, бумаги, резины, фармацевтических средств и других отраслях.

Незаконная деятельность выявлена в Звенигородском районе Черкасской области. Следствием установлено, что директор структурного подразделения и один из ведущих специалистов местного предприятия в течение длительного времени организовывали добычу каолинов за пределами выданного специального разрешения на пользование недрами.

Нарушители действовали вне контура подсчета запасов, то есть фактически разрабатывали участки, которые не имели законных оснований для промышленного освоения. Такая деятельность не только нанесла ущерб государству, но и создала риски для окружающей среды, поскольку неконтролируемая добыча минералов приводит к разрушению почв и ухудшению экологической ситуации.

По данным следствия, объем незаконно добытых каолинов составил около 14 тысяч тонн. Экономический ущерб для государства оценили в более 189 миллионов гривен. Отмечается, что это колоссальные потери для бюджета, ведь легальная добыча полезных ископаемых предусматривает поступление налогов, рентных платежей и другие взносы, которые могли бы быть направлены на развитие региона.

Обоим причастным служащим сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил охраны и использования недр, повлекшее тяжкие последствия. Досудебное расследование осуществляют следователи Главного управления Национальной полиции в Черкасской области за процессуального руководства Специализированной экологической прокуратуры Черкасской областной прокуратуры.

Оперативное сопровождение обеспечивает Управление стратегических расследований в области ДВР НПУ. Правоохранители продолжают проверку обстоятельств дела, в частности возможную причастность других лиц и предприятий к незаконным схемам с добычей каолинов.

