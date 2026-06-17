НБУ против "Банка Альянс": регулятор будет публично отстаивать в суде более 83 млн грн штрафов

Национальный банк Украины официально заявил, что готов отстаивать в судебном порядке законность многомиллионных штрафов, наложенных на "Банк Альянс" за нарушения в сфере финансового мониторинга. Общая сумма взысканий составляет более 83,4 млн грн. Штраф ставит под угрозу финансовую стабильность банка.

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Как говорится в сообщении на сайте НБУ , банк был оштрафован по результатам проверок соблюдения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов (ПВК/ФТ). Структура штрафов выглядит следующим образом:

67,5 млн грн – за ненадлежащую организацию первичного финансового мониторинга (проблемы с внутренними документами, риск-ориентированным подходом, игнорирование рисков бесконтактных операций и несвоевременное предоставление документов по запросам НБУ).

15,9 млн грн – за недостатки в проверке клиентов с высоким уровнем риска, отсутствие усиленного контроля за операциями родственников политически значимых лиц (PEP) и ненадлежащее документирование процессов.

"Банк Альянс" решил обжаловать эти меры воздействия в суде. В ответ НБУ публично "принял вызов" и подчеркнул, что будет жестко защищать свои решения.

"Национальный банк будет отстаивать в суде правомерность мер воздействия, примененных к АО "БАНК АЛЬЯНС" за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, обжалованных этим банком в судебном порядке", – говорится в заявлении НБУ.

Штраф в размере более 83 млн грн является значительным для капитала финансового учреждения такого уровня. Он серьезно сказывается на нормативных показателях и ликвидности банка. Согласно данным НБУ, капитал "Банка Альянс" составляет 978,5 млн грн.

Публичная активность НБУ может свидетельствовать о существенном обострении конфликта с ключевым бенефициаром "Банка Альянс" Александром Сосисью. По итогам предстоящего стресс-тестирования банк может испытать острую потребность в докапитализации. И размер докапитализации, в том числе, зависит от решения о штрафе.

Как ранее писал OBOZ.UA, на "Банк Альянс", крупнейшим акционером которого является Александр Сосис (89,3% акций), ранее жаловались украинцы, "которые принудительно стали клиентами".

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