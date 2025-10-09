Нацбанк продает 50 грн в оригинальном дизайне: как выглядит купюра

Национальный банк продает памятную банкноту номиналом 50 гривен. Ее цена составляет 245 грн. А особенностью является дизайн – выполненный вертикально.

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили, что купюра посвящена единению демократического мира перед лицом российской агрессии.

При этом подчеркивается, что банкнота продается в в специальном сувенирном паковании лимитированным количеством. Каждый покупатель может приобрести не более 40 банкнот.

Дополнительную коллекционную ценность же купюре придают их номера. Они находятся в диапазоне 0000001-0300000.

Как выглядят особенные 50 грн

На лицевой стороне новой купюры в центральной части размещена художественно-образная композиция, отражающая стилизованный абрис Украины, ассоциирующийся с сердцем, к которому подходят сосуды. Фоновое изображение – образ девушки в военном шлеме, смотрящей в сторону Запада.

В нижней части изображена Земля. На ее фоне – стилизованное изображение Европы, "от стран которой отходят сосуды-маршруты помощи и поддержки Украины".

В верхней части, среди прочего, расположен сквозной элемент – стилизованный шеврон Вооруженных сил Украины. А также:

надпись "Україна";

изображение малого Государственного герба Украины;

"стилизованная композиция из заполненных и контурных квадратов, полупрозрачной полосы, наполненной очертаниями логотипа Национального банка".

Основное изображение оборотной стороны памятной банкноты – символическая композиция из сжатых рук, "символизирующая сотрудничество, взаимопомощь, доверие и партнерство". Она размещена на фоне стилизованного тризуба.

Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк ввел в оборот новую монету номиналом 10 грн. Она посвящена Силам беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

