Россия нарушает ядерную безопасность в мире: в "Энергоатоме" отреагировали на возможный перезапуск ЗАЭС

Перезапуск Запорожской АЭС, которая находится в оккупации с 4 марта 2022 года, в настоящее время невозможен по техническим причинам. На станции ограничены линии связи с энергосетью, исчерпан проектный ресурс ядерного топлива и оборудования, ухудшилось состояние систем безопасности, не хватает конечного поглотителя, а профессиональный персонал был заменен на нелицензированных работников.

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Так в "Энергоатоме" прокомментировали вероятный запуск ЗАЭС. В компании осудили попытки легитимизировать незаконное управление атомной электростанцией и напомнили, что российская оккупация создает недопустимые риски безопасности и нарушает международные конвенции по ядерной и радиационной безопасности.

"Дальнейшее пребывание ЗАЭС в условиях оккупации категорически недопустимо. Любые разговоры о "перезапуске" энергоблоков ЗАЭС под контролем представителей "Росатома" являются прямым нарушением норм ядерной и радиационной безопасности", – подчеркнули в компании и напомнили, что только "Энергоатом" имеет лицензию на эксплуатацию ЕС,

Оператор украинских АЭС напомнил, что из-за оккупации на Запорожской атомной станции не осуществлялось надлежащее обслуживание и не проводилось полноценных инспекций. Кроме того, оккупанты нарушали графики ремонтов, поскольку у них нет доступа к оригинальным запчастям.

"Заявления о "профессиональном управлении" станцией представителями "Росатома" не соответствуют действительности. Присутствие вооруженных формирований и военной техники на территории ядерного объекта, а также дальнейшая милитаризация станции и прилегающих оккупированных территорий являются ключевыми факторами риска, которые нельзя игнорировать", – подчеркнули в "Энергоатоме".

В то же время войска страны-агрессора блокируют инспекторам миссии МАГАТЭ доступ к ряду зон и помещений ЗАЭС. Это препятствует объективной оценке технического состояния жизненно важных для безопасности станции систем и компонентов.

Поэтому единственный путь восстановить безопасность на Запорожской АЭС – это ее полная деоккупация и возвращение под контроль НАЭК "Энергоатом", отметили в компании.

Принципиальность МАГАТЭ по принадлежности ЗАЭС под вопросом: позиция Украины

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская АЭС может возобновить работу в течение нескольких месяцев после начала установления режима прекращения огня, но, вероятно, понадобится больше года, чтобы перезапустить все шесть реакторов атомного объекта. При этом он признал, что ситуация с безопасностью в Запорожье остается нестабильной, а вооруженные российские войска не дают доступа специалистам МАГАТЭ к некоторым частям станции.

На это в МИД Украины призвали международное сообщество усилить совместные усилия по прекращению российского ядерного шантажа. Дипломаты также выступили с требованием о дополнительных санкциях против "Росатома", полного прекращения любого сотрудничества с этой структурой и жесткой международной изоляции ядерного сектора государства-агрессора.

"Мы ожидаем от МАГАТЭ принципиальной позиции относительно незаконного присутствия России на территории оккупированной ЗАЭС. Агентство должно использовать все имеющиеся механизмы для усиления давления на Россию и вывода военных и персонала государства-оккупанта с украинской станции", – подчеркнули в МИД.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко предупреждал, что Россия не отказалась от планов перезапустить ЗАЭС. Россияне задумали интегрировать объект в энергосистему временно оккупированных незаконно территорий.

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