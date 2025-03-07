'Украина имеет доказательства': Галущенко сообщил МАГАТЭ о планах России перезапустить Запорожскую АЭС

Государство-агрессор Россия не отказалось от планов перезапустить Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре, находящуюся в оккупации с 4 марта 2022 года. Россияне задумали интегрировать объект в энергосистему временно оккупированных территорий, что является незаконным.

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Такие действия являются грубым нарушением международного права и прямой угрозой ядерной безопасности. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время заседания Совета управляющих МАГАТЭ в Вене четверг, 6 марта, передает Укринформ.

Глава ведомства сказал, что у Украины есть достоверные доказательства того, что РФ все еще планирует перезапустить оккупированную ЗАЭС.

"Публичные заявления руководства "Росатома" подтверждают их намерение перезапустить станцию под российским контролем, несмотря на попытки ввести в заблуждение генерального директора МАГАТЭ", – сказал Галущенко.

Сегодня все шесть энергоблоков захваченного россиянами объекта остаются в состоянии "холодной остановки", как того требует Государственная инспекция ядерного регулирования Украины. В то же время войска России продолжают милитаризацию АЭС и оккупированных территорий, используя их как базу для артиллерийских обстрелов подконтрольных Украине районов.

"Среди наиболее неотложных проблем – стабильность внешнего энергоснабжения, наличие надежного источника охлаждающей воды, достаточное количество квалифицированного персонала, а также своевременное и надлежащее техническое обслуживание всех критически важных для безопасности конструкций, систем и компонентов", – отметил министр.

Напомним, что 1 марта стало известно о том, что наблюдатели МАГАТЭ провели ротацию на оккупированной Запорожской АЭС. Впервые это произошло через захваченные войсками РФ территории без согласования с Украиной. В Министерстве иностранных дел Украины резко отреагировали на случившееся и направили в МАГАТЭ ноту протеста.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что работа ЗАЭС должна стать одной из гарантий безопасности для Украины. Именно атомная энергия спасает государство от тотальной энергетической катастрофы уже в течение трех зим.

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