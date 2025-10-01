Налоговые льготы на импорт оборудования для энергетики должны действовать до окончания военного положения, – Нагорняк

Налоговые стимулы для импорта оборудования в сфере энергетики, в частности для развития ветроэнергетики и систем накопления энергии, должны быть продлены до завершения военного положения.

Об этом заявил Сергей Нагорняк, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

"Мы предлагаем не в бюджет, мы предлагаем, в принципе, законопроект продолжить льготное растаможивание запчастей и агрегатов, которые нужны для восстановления энергетического сектора, для того, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на энергокомпании и стимулировать развитие альтернативных источников энергии, в том числе ветроэлектростанций, в том числе установление Energy storages, для того, чтобы мы могли балансировать систему", – сказал он.

По словам депутата, действующий закон о льготном ввозе энергетического оборудования завершает действие в конце 2025 года. Если не внести изменений, с нового года компании будут вынуждены платить дополнительные налоги при импорте необходимых агрегатов.

"И мы зарегистрировали с коллегами законопроект, который должен продлить до конца военного положения именно как раз льготный ввоз энергетического оборудования в Украину. Потому что предыдущий закон завершается до конца этого года. И со следующего года льготный ввоз этого оборудования, он был бы уже, скажем так, не вне закона, а уже бы пришлось бы доплачивать дополнительные налоги за ввоз соответствующих товаров. И мы подали соответствующий законопроект для того, чтобы продлить до конца военного положения. По состоянию на сейчас это основной наш законопроект", – пояснил Нагорняк.

Как сообщалось ранее, отраслевые эксперты отмечают, что налоговые стимулы для импорта оборудования являются критически важными для реализации проектов в сфере возобновляемой энергетики, в частности строительства ветроэлектростанций.