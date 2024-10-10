На украинском рынке труда зафиксирован рекорд: какую аномалию заметили

Кризис на украинском рынке труда продолжается – количество вакансий, размещенных в сентябре, установило новый рекорд. Работы в Украине становится все больше, впрочем, это не поощряет потенциальных работников.

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Об этом свидетельствуют данные, опубликованные популярным кадровым порталом. Согласно результатам исследования, в сентябре было размещено 117 683 вакансий, что явилось наибольшим показателем за все время полномасштабного вторжения. Впрочем, рекорды на рынке труда фиксируются уже второй месяц подряд.

Аналитики отмечают, что по количеству предложений ситуация на рынке труда напоминает 2021 год, когда работодатели тоже разместили более 117 тысяч вакансий. Но сейчас картина отличается неравномерным распределением вакансий: на западе и в центре государства их гораздо больше, чем в регионах прифронтовых. Наибольший прирост количества вакансий зафиксирован в следующих областях:

Ивано-Франковская (+4%);

Черкасская (+4%);

Запорожская (+4%);

Волынская (+3%);

Черниговская (+2%);

Винницкая (+2%).

Но по абсолютным показателям количества предложений регионы-лидеры отличные: больше работы предлагают на Киевщине, Одесщине, Львовщине, Днепропетровщине и Харьковщине. Самые востребованные специалисты в таких отраслях:

"Сфера обслуживания" - 21 164 предложений (+3% к августу);

Логистика, состав, ВЭД (+5%);

"Рабочие специальности, производство" (+4%).

Впрочем, почти половина (43%) всех опубликованных вакансий доступна для соискателей без опыта работы. Это также объяснимо ухудшением ситуации с дефицитом рабочих рук – в сентябре доля таких вакансий составила 36%.

Впрочем, даже большое количество разнообразных вакансий (т.е. их доступность для широкого перечня желающих зарабатывать) не поощряет потенциальных работников. Основными препятствиями, осложняющими возможности для трудоустройства украинцев, является низкий уровень заработной платы, отсутствие вакансий по специальности и недостаточность профессиональных компетенций.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Национальный банк в своем макроэкономическом и мониторном обзоре в октябре 2024-го в очередной раз указал на сложную ситуацию на рынке труда. Количество новых вакансий по сравнению с прошлым годом продолжает расти, и, хотя падение количества новых резюме прекратилось, наблюдается значительный дефицит работников.

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