На украинских АЗС переписали цены: сколько теперь стоит бензин

За июль бензин А-95 в Украине подорожал на 16 коп./л. Так, 31 июля АЗС продают его в среднем по 56,74 грн/л, тогда как 1 числа стоимость ресурса составляла 56,58 грн/л.

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети продают ресурс по 53-60,99 грн/л. Дешевле всего – на АЗС Фактор, 53 грн/л. А также:

Marshal – 53,3 грн/л;

Авантаж 7 – 53,45 грн/л;

Маркет – 53,49 грн/л;

SUN OIL – 53,5 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR – 60,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,34 грн/л.

Вместо бензина украинцам продавали "бодягу"

В то же время, правоохранители разоблачили на Киевщине незаконную продажу фальсифицированного топлива. Так, на одной из местных нефтебаз группа лиц хранила бензин и дизель.

Как сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ), фальсификат продавали через сеть АЗС за наличные. "Ориентировочная стоимость изъятого топлива – 4,5 млн грн. Досудебное расследование продолжается. Назначен ряд экспертных исследований", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, на топливном рынке ожидают роста стоимости бензина, дизеля и автогаза уже с 1 сентября. Причина – повышение акцизов.

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