На украинских АЗС переписали цены на бензин: сколько стоит литр

В Украине подешевел бензин А-95. По состоянию на 11 октября, литр ресурса стоит в среднем 55,48 грн, что на 1 коп. дешевле цены 10 октября в 55,49 грн.

А вот с начала октября стоимость бензина выросла. Так, 2 октября средняя его цена составляла 55,23 грн/л, что на 25 коп. ниже текущей, передает "Минфин".

Где дороже всего

В целом же в отдельных сетях АЗС бензин продают в диапазоне 49,95-58,99 грн/л. Самые высокие цены выставили на заправках SOCAR – 58,99 грн. А кроме того:

WOG, ОККО – 57,99 грн/л;

Shell – 57,79 грн/л;

KLO – 56,79 грн/л;

AMIC – 56,24 грн/л.

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Где самые низкие цены

Дешевле всего же бензин продают в сети Авантаж 7 – 49,95 грн/л. А также:

Маркет – 50,69 грн/л;

Фактор – 50,7 грн/л;

VostokGaz – 52,39 грн/л;

БРСМ-Нафта – 52,73 грн/л.

Как избежать недолива топлива

В то же время на некоторых АЗС украинцы могут "нарваться" на недолив топлива – хотя в целом это явление редко. Чтобы уберечься от него, стоит следовать пяти простым правилам:

в теплое время года заправляться утром – когда топливо в емкостях АЗС еще не нагрелось;

выбирать большие сети АЗС с современным оборудованием – они заботятся о своей репутации "и не обманывают клиентов";

заправляться из той колонки, где только что заправлялся другой автомобиль – это гарантирует, что горючее прокачано и насос изнутри смазан им;

избегать неизвестных АЗС;

заправлять авто самостоятельно или заливать горючее в канистры, на которые нанесена соответствующая маркировка.

Как сообщал Oboz.UA, в то же время, в Украине закрыли 53 АЗС сети Avantage7, которая позиционирует себя как "топливный дискаунтер". Компания лишилась лицензии на розничную торговлю топливом для указанного количества станций. При этом СМИ сообщают, что заправки продолжают работать.

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