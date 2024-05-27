На украинских АЗС падают цены: сколько теперь стоит популярное топливо

В Украине заметно подешевел дизель – с начала мая его стоимость снизилась на 1,43 грн/л. Так, 27 мая крупніе сети АЗС продают его в среднем по 52,77 грн/л, тогда как 1-го числа цена была 54,2 грн.

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС продают дизель по 47,5-56,99 грн/л. Дороже всего – SOCAR, 56,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 55,99 грн/л;

Shell – 55,49 грн/л;

KLO – 55,09 грн/л.

Самые низкие цены зафиксированы в сети Фактор – 47,5 грн/л. А кроме того:

Авантаж 7 – 49,45 грн/л;

Маркет – 49,49 грн/л;

RLS – 49,8 грн/л;

БРСМ-Нафта – 49,89 грн/л;

Motto – 49,98 грн/л.

АЗС перепишут цены на все топливо

В то же время, повышение акцизов на топливо не приведет к резкому росту его стоимости на АЗС. А вот небольшое подорожание, все же, произойдет. По прогнозам аналитиков, цены на бензин и дизель вырастут на 1-1,5 грн/л.

"Согласно опубликованному проекту Минфина, не будет во втором полугодии никакого подорожания до 80 грн/литр. Министерство не желает инфляционных шоков и для экономики, и для людей. Исходя из изменений акциза, цена на горючее поднимется во втором полугодии на 1-1,5 грн", – сообщили в Центре экономической стратегии (ЦЭС).

При этом подчеркивается: подорожание зацепит многих. В частности:

кто много ездит;

бизнес, у которого горючее составляет значительную часть в себестоимости услуг – "например, автоперевозчики".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, пока на рынке ожидают дальнейшего удешевления ресурса. Причина этого в том, что маржи позволяют.

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