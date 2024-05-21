АЗС массово пересчитали цены на популярное топливо: сколько теперь стоит литр

Украинские АЗС заметно снизили цены на дизтопливо – причем сделали это практически все крупные сети. С 13 по 20 мая ресурс подешевел на 39 коп./л – до средних 52,94 грн/л. При этом на рынке ожидают дальнейшего удешевления ресурса.

Об этом сообщает Enkorr. Отмечается: снижение цен ожидается ввиду того, что "маржи позволяют".

"Секрет проседания дизеля прост – хорошая наценка. На 20 апреля она составляла 9,19 грн, хотя и уменьшилась за неделю на 0,78 грн/л. Что касается прогнозов, то есть все шансы увидеть дальнейшее снижение цен на дизель, маржи позволяют", – говорится в сообщении.

Сколько дизель стоит на АЗС

В целом же, по данным аналитиков, крупные сети продают дизель по 47,7-57,49 грн/л. Дороже всего – SOCAR, 57,49 грн/л. А кроме того:

ОККО WOG – 55,99 грн/л;

Shell – 55,49 грн/л.

Самые низкие цены выставили в сети Фактор – 47,7 грн/л. А также:

Авантаж 7 – 49,45 грн/л;

RLS – 49,8 грн/л;

Маркет – 49,99 грн/л.

Украинцам готовят подорожание топлива

Тем временем, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о повышении акцизов на автотопливо – в частности, бензин, дизель и автогаз. Документ предполагает, что акцизы на топливо будут подняты до европейского уровня к 2028 году, а поэтапное повышение начнется уже с 1 июля 2024-го. По проекту закона, до 2028 года предлагается установить ставки акцизного налога на:

бензины – 359 евро за 1 тыс. литров (сейчас 215,5 евро);

дизельное топливо – 330 евро за 1 тыс. литров (сейчас 139,5 евро);

сжиженный газ – 277 евро за 1 тыс. литров (в предыдущей редакции было 70 евро, как сейчас).

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на некоторых заправках украинцы рискуют получить фальсифицированное топливо, использование которого грозит серьезными повреждениями внутренним системам авто. В частности, это может привести к разрушению фильтра и топливного насоса в баке.

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