На АЗС переписали цены: сколько теперь в Украине стоит литр бензина

На украинских АЗС подорожал бензин А-95. Так, 5 августа крупные сети продают ресурс в среднем по 56,68 грн/л, что на 2 коп. дороже, чем днем ранее, а также на 6 коп., чем в начале месяца (2 сентября).

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети продают ресурс по 53,49-60,99 грн/л. Дешевле всего – Маркет, 53,49 грн/л. А также:

SUN OIL – 53,5 грн/л;

Фактор – 53,7 грн/л;

Укр-Петроль – 53,8 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR – 60,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,34 грн/л.

АЗС готовятся существенно менять цены на бензин

В то же время вступление в силу закона о повышении акцизов на горючее может спровоцировать рост его стоимости. В экспертной среде считают, что бензин, в частности, подорожает на 1,5-2 грн/л.

Впрочем, отметил топливный эксперт Сергей Куюн, такой рост нельзя назвать катастрофическим. Напротив, по его словам, это "нормальные колебания". При этом он уверяет: более серьезных изменений на рынке не произойдет по ряду причин.

"Во-первых, повышение акциза невелико. Во-вторых, компании сделали большие запасы", – объяснил Куюн.

Как сообщал OBOZ.UA, подорожает топливо и по прогнозам НБУ. Впрочем, отмечается в отчете регулятора, из-за эффекта базы сравнения, также обусловленного налоговыми изменениями, "подорожание топлива в ближайшие месяцы существенно замедлится".

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