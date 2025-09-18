Украинцам будут раздавать газ в баллонах и буржуйки: в некоторых громадах будет отсутствовать отопление

Украинцам на прифронтовых территориях будут выдавать сжиженный газ для бытовых нужд, а в громадах без централизованного отопления – буржуйки, дрова и пеллеты. Отмечается, что это позволит обеспечить альтернативное тепло даже там, где газо- и теплоснабжение невозможно из-за боевых действий и повреждения инфраструктуры.

Видео дня

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины. Кабинет министров продолжил реализацию экспериментального проекта по распределению гуманитарной помощи в виде сжиженного газа для бытовых потребителей прифронтовых территорий.

"Из-за российской вооруженной агрессии и разрушения распределительных сетей в прифронтовых регионах некоторые потребители не имеют доступа к центральному тепло- и газоснабжению. Украина заботится о своих гражданах и продолжает привлекать различные механизмы поддержки. Данный проект уже имеет положительные результаты, и мы будем продолжать его реализацию в следующем отопительном сезоне", – подчеркнула министр энергетики Светлана Гринчук.

Инициатива уже была реализована в предыдущем отопительном сезоне 2024-2025 годов, а в этом году она расширена на бытовых потребителей Запорожской области и продлена до 1 мая 2026 года. В рамках проекта потребности потребителей будут обеспечиваться за счет государственных компаний и международных партнеров.

В Донецкой области из-за повреждения газопроводов и электросетей девять громад остаются без централизованного отопления (Кураховская, Лиманская, Мирноградская, Покровская, Северская, Торецкая, Часовоярская, Ильиновская и Константиновская). В Добропольской и Святогорской громадах теплоснабжение будет частичным. Несмотря на это, власти организуют предоставление альтернативного отопления, в частности буржуек, булерьян, дров и пеллет.

Председатель Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин отметил, что, несмотря на сложную ситуацию, власти делают все возможное, чтобы жители смогли пережить зиму без значительных рисков для жизни и здоровья. Местные военные администрации готовят коммунальную инфраструктуру и координируют действия для стабильного предоставления услуг, обеспечивая людей мобильными средствами обогрева там, где централизованное тепло невозможно.

Эксперты отмечают, что проблемы с теплоснабжением обусловлены не только разрушением инфраструктуры, но и активными боевыми действиями и угрозой атак на энергосистему. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отмечает, что подобные угрозы возможны и в других городах Украины, например в Киеве и Одессе, однако системы теплообеспечения и водоснабжения имеют резервы, позволяющие поддерживать их работу даже в критических ситуациях.

Таким образом, украинцам прифронтовых территорий в этом отопительном сезоне будут выдавать сжиженный газ для бытовых нужд, а там, где нет централизованного теплоснабжения, – буржуйки, дрова и пеллеты. Государство и громады координируют действия для того, чтобы даже в сложных условиях жители могли получить альтернативное отопление и пережить зиму без значительных рисков.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина потеряла не менее 500 миллионов кубометров газа в 2025 году из-за российских обстрелов. Однако основную часть добычи удалось возобновить, а подготовка к зиме происходит в плановом режиме.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!