"Мужские" профессии осваивают женщины: как война в Украине трансформировала рынок труда

В Украине женщины активно осваивают традиционно считавшиеся "мужскими" профессии из-за мобилизации мужчин и нехватки кадров. Благодаря новым технологическим решениям, они могут эффективно выполнять физически трудные задачи и трудоустраиваться в разных отраслях.

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Об этом глава правления фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы, глава Всеукраинского профсоюза Наталья Землянская в комментарии 24 Канала. Война в Украине существенно изменила рынок труда, что привело к значительному увеличению количества женщин, выбирающих профессии, традиционно считанные "мужскими".

В период с января по май 2024 г. среди более 335 тысяч человек, которые пользовались услугами службы занятости, 77% составляли женщины. Для сравнения, к началу полномасштабного вторжения этот показатель составлял примерно 55%.

В частности, из-за мобилизации и нехватки мужских кадров возникают трудности с укомплектованием вакансий по традиционно "мужским" профессиям, таким как строители, электрогазосварщики, слесари, электромонтеры и водители. Транспортные компании обратились к правительству с просьбой помочь в подготовке женщин к водительской профессии, поскольку на сайтах по поиску работы размещены сотни вакансий для водителей разных категорий и специализаций: от таксистов до водителей международных перевозок.

"В связи с мобилизацией возникают трудности с укомплектованием вакансий по традиционно "мужским" профессиям – строители, электрогазосварщики, слесари, электромонтеры, водители, и именно женщины в условиях войны занимают эти вакансии. Это способствует расширению гендерных ролей и изменяет общественные представления о возможностях женщин в рабочей сфере ", – рассказала Землянская.

Работодатели, ощущая острую потребность в работниках, создают технологические решения, облегчающие выполнение физически трудных задач, чтобы женщины могли эффективнее выполнять работу. Наталья Землянская отмечает, что со второго полугодия 2023 года наблюдается тенденция к росту количества женщин, выбирающих для обучения профессии, традиционно считавшихся "мужскими". Популярные направления включают машинистов насосных установок, машинистов кранов, слесарей по механосборочным работам, операторов станков с программным управлением и водителей троллейбусов.

"Могу сказать, что спрос у женщин на традиционно 'мужские' профессии очень высок. Так, например, в течение недели после того, как Киевский метрополитен опубликовал объявления о наборе женщин, они получили 450 заявок на около 30 возможных мест ", - сообщила Землянская.

В первые пять месяцев 2024 года количество трудоустроенных женщин возросло с 45 100 до 47 800 человек, что составляет увеличение на 5,9%. Кроме того, количество женщин, проходивших профессиональное обучение, выросло с 9 700 до 16 900 человек, что является увеличением на 75,3%.

Для помощи женщинам в получении новых профессий Государственная служба занятости предоставляет ваучеры на обучение. Они позволяют бесплатно пройти обучение в образовательных учреждениях или у работодателя по выбранной профессии или специальности.

Министерство экономики утвердило перечень из 124 специальностей, включающих IT-технологии, строительство, транспорт, промышленность, медицина и железнодорожные специальности. Это дает женщинам широкий выбор профессий для обучения и трудоустройства.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине резко растет заработная плата. Из-за дефицита кадров работодатели вынуждены значительно повышать зарплаты. При этом некоторые отрасли лишились около 20% сотрудников.

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