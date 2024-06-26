В Украине вынужденно резко подняли зарплаты: некоторые отрасли потеряли пятую часть сотрудников

В Украине резко растет зарплата. Из-за дефицита кадров работодатели вынуждены значительно повышать зарплаты. При этом некоторые отрасли лишились около 20% сотрудников.

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Как говорится в отчете НБУ, средняя зарплата вверх движется к усилению конкуренции за работников. Среднемесячная зарплата в I квартале 2024 г. выросла на 22.5% по сравнению с уровнем год назад.

"Предприятия и дальше испытывают нехватку квалифицированных работников. Более половины опрошенных Минэкономики и МОМ в феврале-марте работодателей отмечает, что поиск работников - главная сложность деятельности", – говорится в отчете.

К примеру, с начала 2022 года платежеспособные банки потеряли почти пятую часть персонала. Средний размер заработной платы в секторе за это время существенно вырос. Качество человеческого капитала в секторе банки называют среди наибольших источников системных рисков, так что ожидаемо будут повышать расходы на персонал и дальше.

Ужесточается конкуренция бизнеса за работников, это один из факторов роста средних зарплат и доходов населения в целом. Соответственно, это подпитывает потребительские настроения и создает предпосылки для роста кредитного спроса населения. Инфляция находится на низком уровне. Ее замедление способствовало дальнейшему снижению процентных ставок в экономике.

Наконец, положительно на объемах доходов сказалось поэтапное повышение минимальной зарплаты в начале года и в апреле. Подпитывает общий рост доходов населения увеличение выплат в бюджетных учреждениях, а также денежного довольствия военнослужащих. За счет возобновления доплат за февраль-апрель 2024 номинальные выплаты военным выросли на 10% в годовом измерении.

Продолжается также рост пенсионных выплат благодаря индексации. Другой значимый фактор прироста настоящих доходов – существенное замедление инфляции.

Как ранее писал OBOZ.UA, зарплаты нардепов в 2024-м выросли в связи с повышением прожиточного минимума. Голый оклад увеличился с 26 840 до 30 280 грн.

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