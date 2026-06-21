Мошенники начали атаковать украинцев фальшивыми штрафами за нарушение ПДД: как работает эта схема

Мошенники начали рассылать украинцам поддельные сообщения о якобы наложенных штрафах за нарушение ПДД и перенаправляли людей на поддельный сайт Нацполиции с целью похищения банковских и личных данных. Однако проверить наличие штрафов можно только через официальные сервисы, Кабинет водителя или приложение Дія.

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Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины (МВД). По данным ведомства, киберполиция уже приступила к мерам по блокировке фишингового ресурса.

Как работала схема мошенничества

Мошенники рассылали украинцам сообщения якобы от имени Министерства юстиции. В тексте говорилось о якобы зафиксированном нарушении правил дорожного движения и необходимости немедленно оплатить штраф. Для большей убедительности к сообщению добавлялась ссылка, которая должна была якобы вести на официальный государственный ресурс.

На самом же деле пользователей перенаправляли на поддельный сайт, который внешне напоминал портал Национальной полиции Украины. Именно там злоумышленники пытались заставить людей вводить конфиденциальную информацию — персональные данные, реквизиты банковских карт, номера счетов и другие сведения, которые могли быть использованы для хищения средств.

Эксперты по кибербезопасности отмечают, что подобные схемы работают прежде всего за счет фактора неожиданности и страха. Получив уведомление о штрафе, многие водители беспокоятся из-за возможных санкций, пени или дополнительных проблем с документами.

Именно поэтому мошенники намеренно создают ощущение срочности и заставляют жертву действовать быстро, не проверяя информацию. Особенно опасны сообщения, которые копируют официальный стиль государственных учреждений и содержат логотипы или другие элементы, похожие на настоящие.

Как распознать фишинговое сообщение

В Министерстве внутренних дел назвали несколько характерных признаков, которые могут свидетельствовать о попытке мошенничества. Прежде всего стоит насторожиться, если сообщение поступает с неизвестного или иностранного номера телефона. Также подозрение должны вызывать странные ссылки, незнакомые домены или адреса сайтов, которые лишь частично напоминают официальные государственные ресурсы.

Еще один распространенный признак — агрессивное давление с требованием немедленно оплатить штраф или выполнить другое действие без возможности проверить информацию. Опасны также любые просьбы ввести личные данные, реквизиты банковской карты, CVV-код или одноразовые пароли из SMS.

Специалисты советуют никогда не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений, даже если они выглядят официально. Проверять наличие штрафов за нарушение ПДД необходимо исключительно через официальные сервисы – приложение Дія, Кабинет водителя или ресурсы Министерства внутренних дел.

Если человек уже ввёл данные банковской карты на подозрительном сайте, необходимо немедленно связаться со своим банком, сообщить о возможной утечке информации и, при необходимости, заблокировать карту. Также рекомендуется заблокировать номер, с которого поступило мошенническое сообщение, и сообщить об инциденте в Киберполицию.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам советуют не распечатывать чек после снятия денег в банкомате без особой необходимости. Дело в том, что этот документ содержит информацию, которая может заинтересовать мошенников. И если его просто выбросить — можно подвергнуть свои сбережения опасности.

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