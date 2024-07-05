Мошенники притворялись "Укрпочтой" для обмана: разоблачена новая схема с марками

Мошенники создали аккаунты на виртуальных площадках и зарабатывают, продавая NFT от имени "Укрпочты". Одну из их страниц нашли на крупнейшей торговой NFT-платформе Opensea.

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Об этом сообщили в"Укрпочте". NFT – это криптографический токен, используемый для предоставления права собственности на актив. Использование технологии блокчейн объединяет его с криптовалютой, но в отличие от биткоина и других криптомонет NFT является невзаимозаменяемым, то есть уникальным.

Сообщаем вам, что по состоянию на 3 июля 2024 года Укрпочта не выпускала NFT-марки. Таким образом, все марки Укрпочты с отметкой NFT, которые предлагаются на разных сайтах, являются подделкой", – отметили в "Укрпочте".

Один из мошеннических магазинов обнаружили на Opensea, являющейся самой популярной NFT-площадкой в индустрии виртуальных активов. На этом фоне почтовый оператор напомнил коллекционерам о единых электронных каналах, где можно приобрести официальные марки от Укрпочты:

интернет-площадка Postmark ;

официальный онлайн-магазины на Ebay ;

официальный онлайн-магазины на Amazon.

Однако следует отметить, что ставку именно на NFT кибермошенники сделали из-за того, что в конце 2023 года Верховная Рада приняла законопроект о выпуске почтовых марок в NFT-формате. Это свидетельствует о том, что "Укрпочта" действительно планирует продавать электронные марки.

Ранее OBOZ.UA сообщал и о других мошеннических схемах с использованием "Укрпочты". В частности, от имени почтового оператора украинцам могут поступать сообщения о якобы разных проблемах с доставкой посылок, для решения которых людей просят перейти по ссылкам, ведущим на фишинговые сайты. эти же сообщения рассылают мошенники, которые таким образом пытаются получить доступ к информации доверчивых украинцев, в частности платежных карт.

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