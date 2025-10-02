Деньги будут автоматически списывать с карточек: в Украине готовят новые правила взыскания налоговых долгов

Украинцам планируют ввести автоматическое взыскание налоговых долгов. В случае внедрения средства должников будут списываться со счетов с помощью программного обеспечения.

Видео дня

Об этом сообщила и. о. председателя ГНС (Государственная налоговая служба) Леся Карнаух. Она анонсировала и другие изменения уже в ближайшее время, в частности возможность уплаты налогов "в один клик" через приложение Дія.

"Баланс между контролем и сервисностью ГНС настраиваем в диалоге. Услышали впечатления о только что запущенных проектах и предложения к новым идеям. Коммуникация – ключ к изменениям, ведь каждая такая встреча дает новые импульсы работе налоговой", – Карнаух.

Что изменится: главное

В налоговой уже тестируют новое программное обеспечение для работы с налоговыми долгами – эта система интегрирует ГНС, Казначейство и банки для автоматического взыскания.

– эта система интегрирует ГНС, Казначейство и банки для автоматического взыскания. Долги будут списываться в электронном формате без дополнительных процедур.

без дополнительных процедур. ГНС планирует добавить возможность уплаты налогов через приложение Дія.

В Дії также появится сервис для проверки и уплаты имущественных налогов – за недвижимость, землю и авто.

Офисы налоговых консультантов

Одним из новых инструментов стали офисы налоговых консультантов. Уже работает 20 офисов в столице и регионах, которые предоставили более 5,1 тысячи консультаций для предпринимателей и граждан. Среди планов – разработка дорожных карт по самым распространенным вопросам и внедрение системы онлайн-записи, что сделает консультации более удобными и доступными.

Для усиления прозрачности уже запущен дашборд, который позволяет отслеживать динамику налоговых платежей, видеть выполнение плана и анализировать данные о доходах бюджета. Спрос на этот инструмент оказался высоким – во время встречи бизнес-ассоциации высказали ряд предложений по расширению доступных показателей.

Е-аудит (SAF-Т файл)

Еще одна новация – внедрение системы е-аудита, основанной на использовании стандартных аудиторских файлов SAF-T UA. Уже подано 586 таких файлов, которые применяются для цифрового анализа данных во время проверок. Ожидается, что полноценный запуск системы состоится в 2026 году.

Относительно электронных акцизных марок сейчас продолжаются дискуссии в парламенте. ГНС предлагает два варианта: параллельное использование бумажных и электронных марок или отсрочку полного запуска системы.

СМКОР и изменения в законодательство

Отдельное внимание во время встречи уделялось Системе мониторинга налоговых накладных (СМКОР). Недавно заработали изменения в Постановление №1165, которые должны уменьшить количество предприятий, сталкивающихся с блокировкой документов. Сейчас показатель блокировки составляет лишь 0,3 %. Бизнес отмечает, что проблематика рискового статуса постепенно становится менее острой, однако сохраняется потребность в открытии данных о рисковых контрагентах.

Сейчас ГНС работает над изменениями в Налоговый кодекс, чтобы комплексно решить проблему блокировок, не нарушая прав плательщиков. Представители бизнеса выразили готовность участвовать в разработке норм и предохранителей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 октября 2025 года ФЛП (физические лица – предприниматели) и самозанятые лица могут не платить ЕСВ за себя только в случае, если работодатель полностью уплатил за них взнос в размере не менее минимального. Если взнос уплачен частично или ниже минимального, предприниматель или самозанятое лицо обязаны доплатить разницу самостоятельно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!