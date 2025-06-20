"Мне наплевать на закон" и "так захотелось": работодатели рассказали OBOZ.UA, почему отказываются нанимать на работу сотрудников после 40 лет

В Украине несмотря на масштабный дефицит кадров сотни работодателей, нарушая Кодекс законов о труде (КЗоТ), ищут сотрудников в возрасте "до 35-40 лет". И речь идет не только о тяжелой физической работе. Жесткие ограничения по возрасту можно встретить даже в вакансиях государственных образовательных учреждений. Кто-то заявляет о том, что рабочие "после 35 лет" превращаются в "неуправляемых", другие ищут "молодых и симпатичных".

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О том, как работодатели нарушают закон и почему мораторий на проверки стоит отменять, читайте в материале OBOZ.UA.

"Потому что мне так захотелось": как работодатели объясняют нарушение закона

Представительница SmileHouse Ольга Ворончук предлагает работу руководителя стоматологической клиники в Черкассах. За 25 тыс. грн в месяц руководитель должен обеспечить развитие бизнеса, высокий уровень обслуживания, координацию работы медицинского и административного персонала. Еще перед тем, как описать требования, Ворончук отметила в вакансии - "возраст до 35 лет". Кандидатов, которые уже отпраздновали свой 36-й день рождения, женщина не рассматривает.

"Это такое мое желание, потому что люди после 40 лет ...Ну до 40 лет они более ... С ними легче договариваться. А после 40 лет они уже имеют свое "я" и с ними работать сложнее. Переделывать человека не очень хочется", - рассказала Ворончук в комментарии OBOZ.UA. А на уточняющий вопрос, почему же ограничение по возрасту установлено на уровне "35 лет", когда женщина имеет предубеждение исключительно в отношении тех, кому больше 40 лет, работодатель заявила "потому что мне так захотелось".

Такое желание Ворончук противоречит действующему закону. В статье 2-1 Кодекса законов о труде указано: "запрещается любая дискриминация в сфере труда, в частности нарушение принципа равенства прав и возможностей, прямое или косвенное ограничение прав работников в зависимости от расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического, социального и иностранного происхождения, возраста, состояния здоровья ..." Кроме того, также запрет указывать возраст в объявлениях предусмотрен и законом "О рекламе".

Закон не запрещает искать сотрудников, которые способны быстро учиться, гибкие, имеют развитые социальные навыки и тому подобное. Но если работодатель ориентируясь на собственные убеждения и считает, что работники способны учиться и сохраняют гибкость до 35 лет, а после этого возраста - уже не могут претендовать на работу управляющего клиники - это яркий пример дискриминации.

Ворончук разместила объявление о вакансии для работников в возрасте до 35 лет на сайте robota.ua. OBOZ.UA нашел еще десятки похожих вакансий на этом же сайте. И хотя сам сайт по поиску работы запрещает такие объявления и заявляет о недопустимости дискриминации, работодателей это не остановило.

Жесткие ограничения по возрасту устанавливали для кандидатов на вакансии продавцов, менеджеров, рабочих на предприятие, парикмахеров и даже специалистов в учебное заведение - государственный колледж. Мы обзвонили десятки объявлений и спросили у работодателей, почему они решили ограничить возраст потенциальных работников.

После 35 лет чаще устают, а идеальному прорабу - меньше 25 лет: что говорят работодатели

Константиновский индустриальный профессиональный колледж разместил вакансию специалиста по профориентации. Среди требований - размытые формулировки о "творческом подходе" и "готовности работать в команде". А еще - возраст до 35 лет. Почему специалист в возрасте 36 лет по мнению менеджмента колледжа не может иметь "творческий подход" или "работать в команде", выяснить не удалось. Представительница отдела кадров Оксана сначала попросила перезвонить через час, а потом перестала отвечать на звонки. Тогда как заместитель директора колледжа сказала, что комментировать эту вакансию не может, но передаст контакты журналиста директору на случай, если та решит связаться и объяснить свою позицию.

Однако с другими работодателями, которые отдают предпочтение исключительно молодым соискателям, нам удалось поговорить. Представитель компании SoVa Андрей, который ищет монтажника систем видеонаблюдения в возрасте до 35 лет, заявил, что именно такие работники "больше крутятся"."Человек, который после, скажем, 35 лет... он больше устает, меньше от него, скажем, работы", - объясняет Андрей.

При этом в требованиях к претенденту Андрей не указал ни физическую подготовку, ни выносливость - ничего из тех характеристик, которыми, по мнению мужчины, наделены люди до 35 лет. Здесь важно отметить, что 20-летний парень может быть физически значительно менее выносливым, чем 40-летний мужчина. Вместо того, чтобы указать те характеристики, которые необходимы для выполнения физической работы, работодатель указал ограничения по возрасту.

А на вопрос о дискриминации и нарушении закона, в SoVA заявили: "Мне на это наплевать. Мне государство деньги не платит".

Наиболее жесткое ограничение по возрасту установил представитель компании "Интерфлатинум" Артур Викторович. В вакансии ищут прораба "в возрасте до 30 лет". Причем возраст указала даже в названии вакансии. В разговоре с OBOZ.UA мужчина удивился: оказывается, возраст должны были исправить "до 25 лет". Стоит отметить, что прораб - руководящая должность. Такой специалист должен иметь опыт для руководства работами на своем участке. Когда же мы указали, что такое требование - дискриминационное и нарушает закон, Артур Викторович удивленно заявил: "подождите, а каким боком закон ко мне?!".

Защитить свои права будет трудно - действует мораторий на проверки

По закону работодателей должны штрафовать за ограничение возраста кандидатов. Причем штраф достигает 10 минималок - 80 тыс. грн. Штрафовать должна Государственная служба по вопросам труда (Гоструда) после проверки. Такие размеры штрафы ввели с января 2022-го. Но уже в феврале, после начала полномасштабной войны, ввели мораторий на проверки.

В Гоструда OBOZ.UA коротко посоветовали: "обращайтесь в суд, у нас действует мораторий на проверки". То есть во время военного положения единственный шанс защитить свое право не подвергаться дискриминации из-за возраста - подать в суд на работодателя. В реестре судебных решений за последние три года удалось найти всего несколько дел против работодателей из-за проявления эйджизма. Все они касаются увольнения.

В случаях, когда сотрудники подписывали заявление об увольнении по соглашению сторон или по собственному желанию, восстановиться на работе через суд не удавалось. А вот когда приказ об увольнении был по инициативе работодателя - его реально обжаловать в суде. Например, в прошлом году юрисконсульт отдела по социальным вопросам и работе с пострадавшими и членами их семей "ТМО МВД Украины по г. Киеву и Киевской области" отменил приказ о своем увольнении и получил компенсацию за вынужденный прогул в размере 185 тыс. грн. В суде мужчина заявил, что его уволили из-за достижения 65-летия.

А вот на тех, кто указал возрастные ограничения в объявлении, еще ни разу не подавали в суд. OBOZ.UA также обратился за комментарием к robota.ua, именно здесь разместили упомянутые дискриминационные объявления. В компании отметили, что в условиях пользования сайтом для работодателей отмечается, что к размещению не допускаются объявления о вакансиях, содержащие информацию, которая противоречит законодательству Украины (в том числе дискриминация по возрасту).

"Чтобы помочь компаниям избежать рисков, мы используем автоматические фильтры, которые распознают слова-триггеры (например, "до 35 лет", "женщина", "молодой" и т.д.) и показывают работодателю предупреждение при публикации вакансии. Во многих случаях публикация блокируется до исправления формулировки. Параллельно действует команда контент-модераторов, которая вручную" вакансий некоторые нарушения могут проходить мимо фильтра - и мы благодарны, когда поисковики или медиа сигнализируют о них. Такие вакансии мы оперативно убираем", - говорит Юлия Далибук, директор по маркетингу robota.ua.

Возраст не является маркером эффективности, ответственности или профессиональных навыков, преодолевала Далибук. Работодатели, которые искусственно ограничивают возраст кандидатов, теряют возможность привлечь ценных специалистов.

Пока мораторий на проверки не восстановят, заставить работодателей соблюдать нормы закона будет крайне сложно. В ситуации, когда закон нарушают даже государственные образовательные учреждения, рассчитывать на ответственность работодателей не приходится.