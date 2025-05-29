Мировые цены на нефть существенно изменились: как решение суда по пошлинам Трампа повлияло на стоимость ресурса

На мировых рынках резко выросли цены на нефть. По состоянию на 06:30 по Гринвичу, стоимость марки Brent увеличилась на 1,03 доллара или 1,6% – до 65,93 за баррель. А американская нефть WTI подорожала на 1,06 доллара или 1,7% – до 62,9 доллара. Причина – блокирование Торговым судом США большей части пошлин, введенных президентом страны Дональдом Трампом.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что также рынок внимательно наблюдает за ситуацией с:

Возможными новыми санкциями США, которые могут ограничить поставки российской нефти.

Намерением ОПЕК+ (объединение стран-членов Организации стран-экспортеров нефти и нефтедобывающих стран, не входящих, но сотрудничающих с ней) увеличить добычу нефти в июле – ожидается, что решение будет принято уже 31 мая, а добычу нарастят на 411 тыс. баррелей в сутки

"Решение Торгового суда повысило интерес инвесторов к рисковым активам на фоне глобальных опасений по поводу влияния пошлин на экономику. Однако аналитики предупреждают, что эффект может быть недолгим, так как администрация Трампа планирует обжаловать это решение", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: дополнительные риски на рынке создает прекращение добычи нефти в Венесуэле одной из крупнейший нефтедобывающий компаний в мире – американской Chevron. Это случилось после того, как "администрация Трампа отозвала ее лицензию".

"В апреле Венесуэла отменила поставки, запланированные для Chevron, ссылаясь на неопределённость платежей, связанную с санкциями США. До этого Chevron экспортировала 290 тыс. баррелей венесуэльской нефти в сутки, что составляло более трети общего объёма страны", – объяснили аналитики.

Як повідомляв OBOZ.UA, тим часом у Росії стрімко зростає вартість видобутку нафти – через виснаження легкодоступних родовищ і переходу до важких запасів, які вимагають дорогих технологій і податкових стимулів. Це означає, що прибутковість нафтової галузі продовжує знижуватися, а бюджет стає все більш вразливим до цінових коливань на світовому ринку.

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