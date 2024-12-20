Международные организации открыли в Украине вакансии с зарплатами от 100 тыс. грн: кого ищут

В Украине Государственный центр занятости, а также кадровые порталы разместили сотни вакансий от международных организаций. При этом правительственные и неправительственные международные организации предлагают зарплаты, значительно выше средних в Украине.

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Об этом говорится в данных объявлениях. Наибольшую зарплату в Едином портале вакансий Государственного центра занятости предлагают специалисту по безопасности – 209 100 грн. Работодатель – представительство РФИ/РЛ, Инк.

"5 лет опыта в безопасности, Опыт с эксплуатацией электронных систем безопасности. Профессиональные сертификаты, свободное владение английским и украинским языками. Умение писать отчеты на английском языке. Обязательно владение английским языком", – говорится в условиях.

Менеджер "Мерси Корпс" (неправительственная организация) может зарабатывать 132 000 грн. Речь идет о вакансии "Менеджер аналитического отдела". Среди требований для кандидатов: степень магистра в соответствующей области. Докторская степень будет преимуществом. Также:

По меньшей мере, 7 лет опыта работы в сфере гуманитарного/конфликтного/экономического анализа, из них не менее 5 лет на руководящей должности.

Свободное владение английским языком.

Эксперт в Кеар Дойчланде В Украине может зарабатывать 115,1 тыс. грн. Эксперт отвечает за обеспечение связи и администрирования всех процессов с целью проведения мапирования субъектов. Под непосредственным руководством менеджера по реагированию на чрезвычайные ситуации поддерживает внедрение механизма реагирования на чрезвычайные ситуации КЭАР.

В Международном Комитете Красного Креста советник отдела управления программами по сотрудничеству с вооруженными силами может зарабатывать до 102 тысяч. грн.

Чтобы стать успешным советником программы FAS в отделе вооруженных сил и безопасности (FAS), вы должны иметь следующие квалификации и опыт, а также следующие характеристики:

гражданство Украины или вид на постоянное проживание в Украине

Военное/полицейское прошлое

Высшее образование или профессиональный диплом

От 3 до 5 лет опыта планирования военных или полицейских операций, юридических или многонациональных операций или гражданско-военного сотрудничества

Профессиональное свободное владение английским, украинским и русским языкамиКомпьютерная грамотность

Хорошее знание географической среды является обязательным

Самомотивированный с сильной преданностью командной работе и гуманитарным принципам.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине правительство утвердило постановление №1332, которым ввело новое требование для бронирования сотрудников. Все критические предприятия должны выплачивать среднюю зарплату, размер которой не менее 2,5 минималки (20 тыс. грн) в течение последнего квартала. Работники-претенденты на бронирование также должны будут иметь такую зарплату минимум месяц этого квартала.

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