Международные организации открыли в Украине вакансии с зарплатами от 100 тыс. грн: кого ищут
В Украине Государственный центр занятости, а также кадровые порталы разместили сотни вакансий от международных организаций. При этом правительственные и неправительственные международные организации предлагают зарплаты, значительно выше средних в Украине.
Об этом говорится в данных объявлениях. Наибольшую зарплату в Едином портале вакансий Государственного центра занятости предлагают специалисту по безопасности – 209 100 грн. Работодатель – представительство РФИ/РЛ, Инк.
"5 лет опыта в безопасности, Опыт с эксплуатацией электронных систем безопасности. Профессиональные сертификаты, свободное владение английским и украинским языками. Умение писать отчеты на английском языке. Обязательно владение английским языком", – говорится в условиях.
Менеджер "Мерси Корпс" (неправительственная организация) может зарабатывать 132 000 грн. Речь идет о вакансии "Менеджер аналитического отдела". Среди требований для кандидатов: степень магистра в соответствующей области. Докторская степень будет преимуществом. Также:
- По меньшей мере, 7 лет опыта работы в сфере гуманитарного/конфликтного/экономического анализа, из них не менее 5 лет на руководящей должности.
- Свободное владение английским языком.
Эксперт в Кеар Дойчланде В Украине может зарабатывать 115,1 тыс. грн. Эксперт отвечает за обеспечение связи и администрирования всех процессов с целью проведения мапирования субъектов. Под непосредственным руководством менеджера по реагированию на чрезвычайные ситуации поддерживает внедрение механизма реагирования на чрезвычайные ситуации КЭАР.
В Международном Комитете Красного Креста советник отдела управления программами по сотрудничеству с вооруженными силами может зарабатывать до 102 тысяч. грн.
Чтобы стать успешным советником программы FAS в отделе вооруженных сил и безопасности (FAS), вы должны иметь следующие квалификации и опыт, а также следующие характеристики:
- гражданство Украины или вид на постоянное проживание в Украине
- Военное/полицейское прошлое
- Высшее образование или профессиональный диплом
- От 3 до 5 лет опыта планирования военных или полицейских операций, юридических или многонациональных операций или гражданско-военного сотрудничества
- Профессиональное свободное владение английским, украинским и русским языкамиКомпьютерная грамотность
- Хорошее знание географической среды является обязательным
- Самомотивированный с сильной преданностью командной работе и гуманитарным принципам.
Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине правительство утвердило постановление №1332, которым ввело новое требование для бронирования сотрудников. Все критические предприятия должны выплачивать среднюю зарплату, размер которой не менее 2,5 минималки (20 тыс. грн) в течение последнего квартала. Работники-претенденты на бронирование также должны будут иметь такую зарплату минимум месяц этого квартала.
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