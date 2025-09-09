Государственный экспертный центр Минздрава скупает новые машины: еще они тратят огромные деньги на брускетты с икрой, командировки и клининг

Чиновники Государственного экспертного центра Минздрава не экономят на своем комфорте. Они тратят миллионы гривен на машины с подогревом руля и премиум-акустикой, заказывают за сотни тысяч гривен кейтеринг с брускеттами с икрой и с 13 разными десертами, оплачивают услугу по организации своих командировок и тратят на это более восьми миллионов гривен.

Видео дня

И это в то время, когда государственная медицина существует фактически за счет финансовой поддержки партнеров из ЕС и других стран.

О том, куда тратит средства госпредприятие Минздрава, – читайте в материале OBOZ.UA.

Что удалось установить:

В автопарке Государственного экспертного центра Минздрава за последние несколько лет появился ряд новых автомобилей. В частности, два черных Hyundai Staria 2024 г. в.

Государственное предприятие тратит миллионы не только на сами машины, но и на их обслуживание. За ТО и ремонты машин (львиная доля из которых – новые), ежегодно тратят в среднем по 192,8 тыс. грн на каждую.

За ТО и ремонты машин (львиная доля из которых – новые), ежегодно тратят в среднем по 192,8 тыс. грн на каждую. Государственный экспертный центр Минздрава не экономит средства и на кейтеринге. Только в этом году там потратили на это 1,4 млн грн: заказывают десятки блюд, среди которых – брускетты с лососем, с икрой, большой выбор десертов и основных блюд.

заказывают десятки блюд, среди которых – брускетты с лососем, с икрой, большой выбор десертов и основных блюд. Директор Центра задекларировал дом площадью 311 кв. м., хотя в Государственном реестре на него оформлено имение в том же населенном пункте площадью 416,4 кв. м. Рядом с домом расположен бассейн.

На машины потратили миллионы гривен во время полномасштабной войны

Украинская государственная медицина с началом полномасштабной войны почти полностью финансируется за счет партнеров. Денег критически не хватает, ежегодно правительству приходится убеждать партнеров выделить из своих бюджетов средства, в том числе на зарплаты медикам и закупку лекарств.

В медицинской бюрократической системе есть счастливчики, которые даже во время войны не отказывают себе ни в чем. Тратят десятки миллионов на новые машины, зарубежные командировки и десятки тысяч гривен на брускетты с семгой и икрой. Речь идет о Государственном экспертном центре Минздрава.

Чтобы продавать украинцам препарат, на производство которого могли потратить миллионы долларов, нужна рекомендации от Государственного экспертного центра. Только в августе центр рекомендовал зарегистрировать девять лекарственных средств, перерегистрировать еще четыре, а относительно 117 лекарственных средств внести изменения в регистрационные материалы.

С 2021-го Центр возглавляет Михаил Бабенко. До этого он работал на другом государственном предприятии Минздрава – "Укрмедпроме". Среди десятков госпредприятий, принадлежащих Минздраву, Государственный экспертный центр активно обновляет автопарк.

За время большой войны они зарегистрировали ряд автомобилей. За последние несколько лет в автопарке госпредприятия появились:

два черных Hyundai Staria 2024 г.в;

Skoda Superb 2024 г.в;

две Skoda Octavia 2024 г.в.

Только за Hyundai Staria в сумме заплатили 5,3 млн грн (за две машины). Выбирали едва ли не самую дорогую комплектацию. В тендерной документации указали, что нужен автомобиль, в частности, с такими функциями: подогрев руля, возможность открывать двери для пассажиров пультом, премиальная акустика BOSE (11 динамиков и усилитель плюс сабвуфер).

Всего в автопарке Центра 24 машины. Сотрудники госпредприятия, вероятно, действительно при выполнении своих должностных обязанностей должны передвигаться по городу (или даже по стране). Однако необходимость покупать новые машины во время полномасштабной войны еще и с дополнительной комплектацией вызывает много вопросов.

Миллионы гривен потратили не только на покупку автомобилей, но и на их содержание. Например, на техническое обслуживание и ремонт 20 автомобилей (до изменений в договоре было 22 машины) заключили договор на 3,8 млн грн. Договор подписали с ООО "Интерциклон" 21 марта 2025-го, а срок действия – 2025-й. В среднем обслуживание каждой машины будет стоить 192,8 тыс. грн (в эту стоимость входят и материалы). Это аномально высокая цифра.

Журналист OBOZ.UA позвонил в "Автоциклон", представился владельцем Skoda Octavia A8 (самая популярная машина автопарка госпредприятия) и спросил, сколько будет стоить техническое обслуживание автомобиля. Его нужно проводить минимум раз в год. Цена составляет до 15 тыс. грн, говорят в салоне. Это почти в 13 раз меньше, чем заплатит Государственный экспертный центр Минздрава.

Еще 629,1 тыс. грн потратят на клининг машин (в среднем за год – по 27,3 тыс. грн на авто). Таким образом, на каждую машину приходится тратить еще около 220 тыс. грн в год на обслуживание. Вполне возможно, что дешевле бы было платить за такси для сотрудников вместо того, чтобы покупать автомобили и тратить сотни тысяч гривен на их содержание.

Минздравовский центр не экономит и на питании

Первого сентября 2025 года Государственный экспертный центр Минздрава подписал договор с "Гарант-сервис" на поставку готовых блюд. За еду госпредприятие заплатит 607 тыс. грн. В меню: 13 видов десертов, 7 видов конфет, 6 гарниров, 10 горячих блюд. Только на брускетты с рыбой и икрой потратят 17,3 тыс. грн.

Кстати, в феврале с этой же компанией заключили договор на 794,6 тыс. грн. То есть только в 2025-м кейтеринг обошелся сотрудникам ГП почти в 1,4 млн грн. И это только кейтеринг. В прошлом году почти 8,5 млн грн потратили на услугу организации командировок.

Кстати, директор Государственного экспертного центра Михаил Бабенко в собственном автопарке имеет квадроцикл и Volkswagen Touareg 2020 года. В декларации глава государственного предприятия указал дом площадью 311,8 кв. м в Иванковичах недалеко от Киева. Так сказано в декларации. Этот дом он купил, когда работал в компании "Медфарком" (она уже закрылась). В структуру Минздрава Бабенко пришел только в 2019-м.

В то же время в реестре прав на недвижимое имущество говорится о том, что регистрация состоялась 4 декабря 2024-го, а площадь дома – 416,4 кв. м. А право на земельный участок было получено в сентябре 2024-го. Откуда взялась такая разница между площадями дома в декларации и в реестре – загадка.

OBOZ.UA обратился в Минздрав, а также в Государственный экспертный центр с просьбой объяснить покупку во время полномасштабной войны целого ряда автомобилей. На момент публикации статьи ответа мы не получили. Представитель пресс-службы Минздрава Михаил Рябинчук после того, как мы направили вопрос, перестал отвечать на телефонные звонки журналиста.

Подробнее о командировке Бабенко, а также о деятельности его Центра, читайте в следующих публикациях OBOZ.UA. Если вам известно больше, пишите нам на почту [email protected]