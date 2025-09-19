УкраїнськаУКР
"Квартира-сарай" в Одессе за $8000 поразила соцсети: как выглядит жилье

В Одессе выставили на продажу "квартиру на земле", которая представляет собой часть одноэтажной конструкции в частном секторе. Такой объект потенциальным владельцам предлагают за $8 тыс.

Объявление о продаже опубликовали местные риелторы в TikTok, признавая, что состояние квартиры действительно желает лучшего, поэтому она нуждается в ремонте. Как отмечается, площадь квартиры – 30 кв. м, а до моря от нее – пешком 20 минут. Из проведенных коммуникаций имеются:

  • газ;
  • свет;
  • вода;
  • канализация;
  • проект для автономного газового отопления (АГВ).

В дополнение к однокомнатной квартире будущий владелец получит также сарай и часть внутреннего дворика. Там предлагают обустроить собственную беседку.

Веранда-кухня

Такое предложение быстро привлекло внимание пользователей соцсетей, и далеко не все согласились с тем, что такое жилье можно назвать квартирой, а скорее сараем, летней кухней или даже халабудой:

Реакция на объявление
  • "Риба моя, у нас в Одессе это называется не квартира, а халабуда".
"Квартиру" назвали летней кухней
  • "В моем детстве это называлось "летняя кухня".
Критики назвали предложение "перестроенным гаражом"
  • "Гараж превратили в квартиру".
Возможно, дом в прошлом был конюшней?
  • "Здесь минимум столько же надо вложить чтобы что-то получилось из этой переделанной конюшни или какой-то хозяйственной постройки".

Впрочем некоторые не считают замечания критиков уместными. Действительно, потребность в дофинансировании организации условий для жизни – очевидна. Но имея необходимые средства, из этой "квартиры" можно сделать достойное жилье, считают они. Или же вообще снести и построить новый дом:

Идея для будущих владельцев
  • "Имея еще 5-7 штук, делаешь евроремонт, вешаешь котел и живешь или сдаешь. А если имеешь еще 10 (тысяч. – Ред.), то и 2-й этаж можно достроить".
Цена за квартиру – стоимость земли
  • "Она не в ремонте нуждается, а в сносе, еще и доппристройки сносить. По сути это цена земли под застройку".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что также в Одессе выставили на продажу особняк у моря, выглядящий как настоящий дворец. Стоимость такой недвижимости премиум класса владельцы сначала оценили в 9,5 млн долларов, но позже "сбросили" до 9 млн.

