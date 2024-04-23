Курс доллара в Украине достиг исторической отметки: что произошло

В Украине курс доллара достиг исторической отметки в 39,78 грн/$ по состоянию на 23 апреля. С начала года американская валюта подорожала на 1,78 грн. При этом основная причина такой тенденции – уменьшение валютных интервенций НБУ (то есть регулятор продает меньше валюты).

Руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий в комментарии OBOZ.UA рассказывает: "По-прежнему главное и единственное, что влияет на курс, – политика НБУ. Сколько денег и валюты Нацбанк продаст, чтобы сбалансировать спрос, таким и будет курс на межбанковском рынке. За последние четыре месяца ничего не изменилось. Нет серьезных оснований для девальвации.

Единственное значительное изменение – сокращение объемов интервенций (количества валюты, которую продает Нацбанк). Регулятор публикует данные об объемах интервенций. К примеру, в январе продали 2,5 млрд долларов. В то время как в марте – всего 1,8 млрд долларов. Данные за апрель еще не опубликованы, однако они покажут значительное сокращение объемов продаж валюты. Нацбанк не должен удерживать курс доллара или тем более способствовать значительному укреплению доллара. Задание – смягчить изменения стоимости валюты, однако не менять ситуацию.

Есть еще одна причина: начиная с января, в Украине спрос на валюту среди населения значительно выше предложения. Например, в первом месяце этого года украинцы купили 1,89 млрд долларов наличными, а продали – всего 1 млрд долларов. В феврале ситуация несколько улучшилась: купили 1,855 млрд, а продали – 1,12 млрд. В марте украинцы продали 1,25 млрд долларов наличными, а купили – 1,78 млрд. Именно доллар является возможностью сохранить свои активы, защитить их от инфляции. Однако отрицательное сальдо влияет и на стоимость валюты в обменниках и кассах.

Хуже всего, что может произойти, – ажиотажный спрос на валюту. Когда украинцы массово покупают доллары и создают искусственный спрос, это всегда приводит к девальвации гривни.

Что будет с курсом доллара

Скоро Украина получит 1,4 млрд евро помощи от ЕС. На валютном рынке, несмотря на некоторые экспертные оценки, такая ситуация не отразится. Даже получение 9 млрд долларов в предыдущий период не повлияло на позицию Нацбанка. Паращий считает, что Нацбанк будет ориентироваться на два показателя:

депозитная ставка должна быть выше уровня девальвации гривни. То есть должно быть выгоднее отнести сбережения на банковский депозит, чем купить доллар. В настоящее время ставка после налогообложения составляет около 10% в гривне. То есть уровень девальвации также будет сохраняться в пределах указанной цифры. Отметим, с 1 января по 19 апреля 2024 года доллар вырос в цене на 4,2%.

То есть должно быть выгоднее отнести сбережения на банковский депозит, чем купить доллар. В настоящее время ставка после налогообложения составляет около 10% в гривне. То есть уровень девальвации также будет сохраняться в пределах указанной цифры. Отметим, с 1 января по 19 апреля 2024 года доллар вырос в цене на 4,2%. курс доллара должен соответствовать ожиданиям бизнеса. Недавно НБУ обнародовал результаты опроса представителей бизнеса. Они ожидают средний обменный курс в следующие 12 месяцев на уровне 40,44 грн/долл. По сравнению с предыдущим опросом (40,06 грн/долл. в 4 квартале 2023 года), ожидания ухудшились. Впрочем, все равно это ниже среднего расчетного курса на 2024 год, заложенного правительством в нынешнем бюджете (40,7 грн/долл.)

Как сообщал OBOZ.UA, со своей стороны Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что средний курс доллара в Украине в 2024 году составит рекордные 41 грн. Таким образом, там ожидают девальвацию украинской валюты.

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