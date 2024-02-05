Крупное онлайн-казино в Украине уличили в уклонении от 1,2 млрд грн налогов: на счета фирмы наложен арест

На счетах одной из крупнейших гемблинговых компаний в Украине арестовано 700 млн грн. Эту компанию подозревают в уклонении от уплаты налогов на 1,2 млрд грн – за счет организации нелицензированных азартных игр.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Отмечается, что фирма является одним из крупнейших лицензиатов азартных игр в интернете, однако ее название не указано.

"На 700 млн грн, размещенных на счетах компании, наложен арест. Досудебное расследование продолжается. Процесуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора", – отметили в БЭБ.

Для уклонения от налогообложения компания создавала сайты-клоны собственного лицензированного портала, считает следствие. С денег, которые клиенты "приносили" на такие сайті-клонах, налоги не платились.

"Используя более 30 зеркальных сайтов, имеющих похожие на лицензированный сайт интерфейсы, а также мискодинг платежей, они наладили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах", – сообщили в БЭБ. Уточняется, что схему организовала "группа лиц из числа сотрудников компании".

Также правоохранители установили, что физически компания не располагалась по адресу, который был указан в ее лицензии на проведение азартных игр, выданной Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Кроме того, следствие утверждает, что должностные лица умышленно скрывали доказательства – документы и другую информацию, важную для проведения расследования.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине планируют ликвидировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) – соответствующий законопроект уже одобрил профильный комитет Верховной Рады. В результате выдача лицензий в сфере азартных игр должна стать автоматической, а человеческий фактор – быть исключен.

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