Крупнейшая алкогольная компания мира Bacardi объявлена международным спонсором войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло крупнейшую в мире алкогольную компанию Bacardi Limited в список международных спонсоров войны. Компания владеет более чем 100 брендами, включая Martini, Bacardi, Oakheart, Bombay, Baron Otard, William Lawson’s, Martini Asti. Внесение в перечень грозит Bacardi серьезными репутационными потерями на мировом уровне.

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Bacardi попала в список "Война и санкции" в качестве международного спонсора войны 10 августа. Перечень составляет НАПК совместно с Министерством юстиции Украины. Ведомства призывают к бойкоту продукции и услуг компаний, внесенных в этот список.

Как отмечает агентство, после полномасштабного вторжения России в Украину Bacardi объявила об остановке экспорта в Россию и прекращении вложений в рекламу, но позже эта часть сообщения исчезла из ее официального заявления. Следовательно, компания продолжила поставлять свою продукцию в РФ на миллионы долларов.

Кроме того, выход ряда ведущих международных владельцев брендов с российского алкогольного рынка снизил конкуренцию и создал возможности для оставшихся. Так, воспользовавшись ситуацией, за год полномасштабной войны российское подразделение компании "Бакарди Рус" импортировало товаров на $169 млн.

Сейчас в Bacardi работает 350 человек в семи городах России, и компания продолжает искать новых сотрудников, опубликованные объявления о вакансиях. Таким образом, Bacardi Limited продолжает платить налоги в бюджет России, поддерживать ее экономику и спонсировать агрессию против Украины.

Согласно данным российской налоговой, выручка "Бакарди Рус" в 2022 году выросла на 8,5%, до 32,6 млрд рублей, а чистая прибыль – до 4,7 млрд: это на 206,5% больше, чем в 2021 году (1,5 млрд рублей). Налог на прибыль в бюджет агрессора уплачен на сумму свыше 1,2 млрд рублей (более 12 млн долл.).

Объявление международным спонсором войны – что это значит

Bacardi – далеко не первая международная компания, попавшая в указанный список. В него уже внесены Unilever, Raiffeisen Bank International, Auchan, Metro, Procter&Gamble, Bonduelle, Mondelez, Leroy Merlin, Xiaomi, Geely и многие другие.

Включенные в перечень международных спонсоров войны компании вносятся в базу World-Check. Это не грозит им закрытием, но базу используют во всем мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками.

К примеру, ранее американская корпорация Mondelez International столкнулась с бойкотом в Европе после внесения в украинский список международных спонсоров войны. Активнее всего к нему присоединились страны Скандинавии. После этого в Mondelez даже заявили о стремлении свернуть бизнес в России. Однако бойкот не прекратился, т. к. полного выхода с рынка РФ компания все равно не планирует.

Впрочем, все эти компании из списка пока продолжают работу в Украине, т. к. НАПК не имеет полномочий закрывать международный бизнес или ограничивать его работу. Но если против таких бизнесов будут введены санкции СНБО, ситуация может измениться.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина впервые исключила компанию из перечня спонсоров войны. Под давлением бизнес разорвал все связи с РФ.

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