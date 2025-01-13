Коррупция в судах Львовщины: после обысков у судей изъяли более миллиона гривен, – журналист

В ряде хозяйственных инстанций Львовщины проходят обыски из-за подозрений во взяточничестве. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уже обнаружили $27,5 тыс. (около 1,16 млн грн по актуальному курсу), которые были переданы в качестве неправомерной выгоды.

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Как сообщает журналист Олег Новиков, среди тех, у кого прошли обыски – судья Западного апелляционного хозяйственного суда Ирина Мелех, у которой обнаружили $45,3 тыс. наличными, а номера некоторых купюр совпали с частью неправомерной выгоды – их совокупная стоимость в $20 тысяч. Денежные средства изъяли, хотя судья утверждала, что их ей одолжили.

Также прошли обыски у ее коллеги Ирины Пановой. У нее обнаружили $29,1 тыс. наличными. Несмотря на то, что деньги не являются частью неправомерной выгоды, ей конфисковали для обеспечения спецконфискации. Также из-за признаков общения с фигурантами у Мелех и Пановой были изъяты мобильные телефоны.

Кроме них, НАБУ изъяла мобильный телефон у заместителя председателя Хозсуда Львовской области Ростислава Матвиева, у которого тоже провели следственные действия. А у экс-председателя Хозсуда Львовщины Михаила Юркевича детективы нашли $7,5 тыс. наличных средств – номера купюр совпадают с предоставленной неправомерной выгодой. На деньги наложили арест.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в конце 2024 года НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заподозрили экс-председателя Западного апелляционного хозяйственного суда Бориса Плотницкого в требовании от представителя частной компании взятки в размере $1 млн. и обещание предотвратить возможное убийство, которое, по его словам, готовили оппоненты предпринимателя.

За самого Плотницкого было внесено 30,28 млн грн залога, после чего он вышел из СИЗО на свободу. Бывший председатель Хозяйственного суда Львовщины Василий Артимович и Михаил Юркевич остаются под стражей – Высший антикоррупционный суд избрал им залог в размере 12 млн грн, но средства пока не были уплачены.

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