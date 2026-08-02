Контролируемый экспорт газа будет учитывать сезонный спрос и запасы в хранилищах – НАДПУ

Частичный экспорт газа может стать для частных добытчиков способом превратить нынешний избыток ресурса в новые скважины и будущий рост добычи. При этом разрешенные объемы должны меняться в зависимости от сезона, запасов в хранилищах и потребностей внутреннего рынка.

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Об этом заявила основательница Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак.

По её словам, после начала полномасштабной войны с Россией внутреннее потребление газа заметно сократилось из-за оттока населения и остановки части промышленности. В результате у частных компаний есть ресурс, который сложно полностью продать внутри страны, но в то же время им требуются значительные средства для развития.

Одна новая скважина, по словам Оринчак, может стоить от 5 до 15 млн долларов. Без стабильной выручки компаниям сложно покрывать операционные расходы, проводить сейсмические исследования, ремонтировать поврежденные объекты и инвестировать в новую добычу.

"Если мы для частных компаний, например, откроем эти 15–20 скважин – я вообще предлагала экспортировать до 20 процентов газа, – то, соответственно, они смогут хотя бы частично покрывать свои операционные расходы. Плюс планировать бурение новых скважин", – отметила Оринчак.

Она подчеркнула, что экспорт будет непостоянным и ограниченным. Разрешенные объемы должны определяться с учетом запасов газа, состояния инфраструктуры и сезонного спроса, который зимой может вырасти в несколько раз.

"Мы будем понимать, какую часть нашей инфраструктуры обстреляли, какие у нас объемы газа и какой объем газа мы можем экспортировать для того, чтобы получить валютную выручку, и для того, чтобы компания пробурила новые скважины для новых дебитов", – пояснила эксперт.

По её мнению, лимиты целесообразно пересматривать на более короткие периоды, а не устанавливать сразу на годы. Это позволит увеличивать или сокращать экспорт в зависимости от ситуации на рынке и потребностей страны.

"То есть, возможно, там будут выделены именно какие-то кварталы. То есть определенный такой период, понимаете. Это не на год, не на два", – сказала Оринчак.

Она также обратила внимание на то, что частичный экспорт принесет Украине значительную выручку, а новые инвестиции частных компаний в перспективе увеличат объемы газа, доступные и для внутреннего рынка.

Напомним, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что контролируемый экспорт части украинского газа может дать частным добывающим компаниям средства на новые скважины. В то же время, по его мнению, государство должно разрешать продажу за границу только в тех объемах, которые не создают рисков для подготовки к зиме.