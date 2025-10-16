В Украине снова ожило старое бюрократическое развлечение – присылать бизнесу запросы:"почему ваш уровень уплаты налогов ниже среднего по отрасли?". То есть, если предприятие уплатило чуть меньше налогов, чем какой-то "усредненный показатель", – пожалуйста, оправдывайся.

Проблема №1 – это не математика, а логика

Среднее значение – это не норматив, а статистическая характеристика. По определению, ровно половина всех компаний всегда будет ниже среднего уровня. Так работает математика. Это не "признак риска", а обычное распределение.

Если у нас есть 100 предприятий, то 50 из них всегда будут иметь показатели ниже средних — просто потому, что среднее является средним. И если налоговая ежегодно будет рассылать запросы всем, кто ниже среднего, – она автоматически будет "подозревать" каждое второе предприятие страны .

Это не контроль – это математическое безумие.

Проблема №2 – "среднее" по чему именно?

Ни один из таких запросов обычно не содержит ответа на главный вопрос: а по какому показателю и на основе какой выборки вычислено это "среднее"?

Среднее по Киеву или по стране?

Среднее среди крупных компаний или ФЛП?

Среднее за год, квартал или за последние десять лет?

Более того, отрасль – это не математическая единица. В одном КВЭДе могут быть десятки моделей бизнеса с абсолютно разной рентабельностью и налоговой нагрузкой.

Например, IT-компания, экспортирующая услуги, и компания, которая продает софт по лицензии в Украине, платят совершенно разные налоги — но формально они "в одной отрасли".

Проблема №3 – подмена смысла

Когда налоговики рассылают такие запросы, они не просто демонстрируют непонимание статистики. Они фактически подменяют логику контроля: вместо проверять реальные нарушения – они ищут "виновных" по принципу"ниже среднего – значит подозрительный".

Это все равно, что полиция начала бы проверять всех, кто зарабатывает меньше средней зарплаты – вдруг они что-то скрывают?

Или Минздрав проверял бы всех, у кого температура ниже средней, – может, притворяются здоровыми?

Вывод

Налоговая служба должна анализировать не "средние цифры", а конкретные риски, операции и факты. Иначе она сама становится главным источником статистического недоразумения в экономике.

Потому что если кто-то в ГНС Украины до сих пор не понимает, что среднее значение не может быть одинаковым для всех – возможно, им стоит самим пройти курс "математика для начинающих".