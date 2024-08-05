Клиентам украинского банка прекратят выплачивать вклады: определен предельный срок на получение денег

Выплата гарантированных сумм вкладчикам банка "Златобанк" будет прекращена в конце августа. Дело в том, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), согласно законодательству, составил ликвидационный баланс и отчет о выполнении ликвидационной процедуры банка, а потому на проведение оставшихся выплат отводится 30 дней с момента обнародования объявления (2 августа).

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Об этом сообщили в самом ФГВФЛ. При этом:

призвав вкладчиков "Златобанка", еще не получивших возмещение по своим вкладам, обратиться в банки-агенты Фонда за гарантированной суммой;

напомнив наследникам вкладчиков банка, что те могут направить письменное обращение в Фонд на получение возмещения на основании свидетельства о праве на наследство лишь в течение 20 дней после обнародования объявления Фонда. Если же сделать это позже, денег получить не удастся – ведь ФГВФЛ не будет проводить соответствующие возмещения.

"Фонд информирует о будущем утверждении ликвидационного баланса АО "Златобанк" и начале процедуры прекращения выплат гарантированной суммы возмещения вкладчикам АО "Златобанк". С момента обнародования этого объявления (2 августа. – Ред.) процедура прекращения выплат гарантированной суммы возмещения будет длиться не более тридцати дней, после чего ликвидационный баланс АО "Златобанк" будет утвержден, а выплаты вкладчикам – прекращены", – говорится в сообщении.

Напомним: "Златобанк" было признано неплатежеспособным решением правления НБУ от 13 февраля 2015 года. На следующий день в банке была введена временная администрация и назначена уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Национальный банк также добился в суде отмены возбуждения дела о банкротстве "Златобанка". Что позволило вернуть процедуру ликвидации банка в правовое поле и продолжить его ликвидацию.

Гарантия на депозиты: сколько возместят в случае банкротства банка

Во время действия военного положения в Украине предусмотрено полное возмещение средств вкладчикам банков-банкротов. Впрочем, важно учитывать, что гарантия распространяется только на физлиц, а не на бизнес.

Так, в настоящее время возмещение вкладов населению происходит на все 100% суммы депозита, независимо от того, какая это цифра. Все без исключения компенсации выплачиваются через ФГВФЛ.

Ранее исключением был государственный Ощадбанк. До 2022 года он был единственным финучреждением, депозиты в котором гарантировались на 100%, причем выплаты велись в обход ФГВФЛ.

Во второй половине 2022-го, уже во время полномасштабной войны, правила изменились. С тех пор Ощадбанк также находится под страховкой Фонда гарантирования вкладов физлиц.

После отмены военного положения для Ощадбанка также начнет действовать лимит на сумму возмещения вкладов. Он составляет 600 тыс. грн. То есть при банкротстве банка, в котором у физлица есть депозит, скажем, на 640 тыс. грн, это физлицо получит компенсацию из ФГВФЛ в сумме 600 тыс., а 40 тыс. грн "сгорят".

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, Фонд государственного имущества (ФГИУ) готовит национализированный "Первый инвестиционный банк" (PINbank) к приватизации. Ожидается, что на продажу он будет выставлен через несколько месяцев после того, как в середине июля состоится общее собрание банка, на котором будет сформирован наблюдательный совет.

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