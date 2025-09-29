Китай неожиданно ударил по теневому флоту РФ: какие ограничения будут действовать с 1 ноября

В китайском порту Циндао, который является одним из крупнейших нефтяных терминалов страны, запретили принимать старые танкеры. Это нанесет существенный удар по "теневому флоту" России, а следовательно по способности Кремля финансировать военные действия в Украине.

Как сообщили в Bloomberg, фактически ограничения ввели в ответ на санкции США против нефтяного оператора в порту Дунцзякоу города Циндао. Он принял иранскую нефть, доставленную судном, которое находилось под американскими санкциями – это вызвало опасения, что более жесткие санкции могут существенно нарушить импорт нефти в Китай.

Какие ограничения будут действовать

О новых правилах объявили сразу четыре оператора порта Хуандао. Отмечается, что, начиная с 1 ноября, швартоваться в порту запрещается танкерам:

возраст которых – 31 год или более;

которые изменили свои регистрационные данные Международной морской организации;

имеющим недействительные сертификаты.

Кроме того, со следующего месяца вводятся и другие ограничения:

судам, которые получили отказ от операторов порта, запретят швартоваться в этом районе в течение одного года;

каждый танкер будут оценивать по системе баллов (включая возраст судна, наличие страхового покрытия за вред окружающей среде) и в случае низкого рейтинга швартовку запретят.

Что это значит?

Порт Циндао – это большой транспортный узел для иранской нефти в Китай, который в 2025 году ежедневно принимал около 300 тыс. баррелей сырой нефти из этой ближневосточной страны. А в целом через него проходит около одной шестой части всей сырой нефти, импортируемой в КНР.

Впрочем, это затронет не только Иран, но и Россию и другие подсанкционные страны, использующие "теневые флоты" для транспорта нефти – они состоят преимущественно из старых и аварийно опасных судов, часто с сомнительными страховками или вообще без них. Это не только позволяет обходить санкции, но и представляет серьезную экологическую угрозу для всего мира и для глобальных рынков.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что китайский банк Heihe Rural Commercial Bank, попав под санкции Евросоюза, прекратил обработку платежей из России. Он оставался одним из последних финучреждений КНР, которые открывали корреспондентские счета российским неподсанкционным кредитным организациям.

