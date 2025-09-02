Китай и Монголия построят транзит для российского газа: 50 млрд кубов ежегодно в Пекин

Россия, Китай и Монголия подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве газопроводов "Сила Сибири-2" и "Союз Восток". Проект предусматривает поставки в Китай через территорию Монголии 50 миллиардов кубометров газа ежегодно.

Об этом сообщают росСМИ, со ссылкой на источники в политических кругах. 2 сентября в Пекине был официально подписан юридически обязывающий меморандум.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что подписанный документ имеет юридически обязательную силу и базируется на публичном заявлении лидеров трех государств. Новые газопроводы обеспечат поставки в Китай транзитом через территорию Монголии в объеме 50 миллиардов кубических метров газа ежегодно.

При этом если "Сила Сибири-1" направлена на северо-восточные регионы Китая, то вторая ветка – "Сила Сибири-2" – будет доставлять газ в северо-западную часть страны, а именно в Синьцзян-Уйгурский автономный район. Именно поэтому необходим транзитный маршрут через Монголию.

Отмечается, что переговоры о строительстве "Силы Сибири-2" велись еще с середины 2010-х годов, но особенно активизировались после начала войны в Украине в 2022 году. Европейский рынок практически отказался от закупки российского трубопроводного газа, и Пекин начал рассматриваться как ключевой альтернативный потребитель.

Несмотря на это, реализация этого проекта долгое время тормозилась из-за сложных переговоров по цене газа. Западные СМИ сообщали о серьезных разногласиях между Москвой и Пекином, хотя российская сторона это отрицала. В 2025 году появились новые факторы, которые ускорили достижение договоренностей.

По данным Reuters, рост напряженности на Ближнем Востоке сделал строительство газопровода более актуальным. А Bloomberg писал, что Китай может согласиться на более высокие цены на российский газ в связи с экономическими вызовами на глобальном уровне.

Сразу после заявления Миллера котировки акций "Газпрома" на Московской бирже выросли на 1,11% и достигли отметки ₽136 ,41 за акцию. Такие цифры свидетельствуют о позитивном восприятии инвесторами новостей о будущих поставках.

Миллер также уточнил, что договоренность о "Силе Сибири-2" рассчитана на 30 лет. Стоимость газа будет устанавливаться отдельно, и она будет ниже той, что действовала для европейских потребителей. Кроме того, стороны договорились об увеличении поставок по уже существующему Восточному маршруту.

