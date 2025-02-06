"Киевстару" разрешили приобрести украинский сервис такси Uklon: в какую сумму оценивается сделка

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил "Киевстару" приобрести Uklon, открывающий мобильному оператору доступ к рынку такси, доставки и онлайн-рекламы. Стоимость сделки оценивается в 72-75 млн долларов, а Uklon продолжит работать под новым владельцем.

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Об этом сообщил глава АМКУ Павел Кириленко. Это решение касается пяти заявок, поданных еще в декабре 2024 года, предусматривающих контроль над компаниями ООО "Тех Уклон", ООО "Уклон Корпорейт", ООО "Уклон Украина" и кипрской UKLON LT.

По оценкам аналитиков, сумма сделки может колебаться от 40 до 80 млн долларов, хотя некоторые источники сообщают, что окончательная стоимость приобретения будет составлять 72-75 млн долларов. Согласно официальной позиции АМКУ, слияние не приведет к существенным структурным изменениям на рынке такси, доставке или онлайн-рекламе, в которых работает Uklon. Однако эксперты видят в этом соглашении важный стратегический шаг для "Киевстара", который стремится расширить свои услуги вне телекоммуникационного бизнеса.

Президент "Киевстара" Александр Комаров не раз заявлял, что компания планирует зарабатывать не только на мобильной связи. Именно для этого в 2019 году был создан сервис таргетированных SMS-рассылок ADWISOR, а в 2022 году запущена дочерняя IT-компания Kyivstar.Tech.

Приобретение Uklon позволяет "Киевстару" не только выйти на новый рынок, но и создать суперприложение – экосистему сервисов, которая будет интегрировать мобильную связь, такси, доставку и другие цифровые услуги. Аналитики отмечают, что "Киевстар" имеет достаточно финансовых ресурсов, поскольку в результате оператор не выплачивает дивиденды за границу.

Таким образом, денежные средства накапливаются, а компания может инвестировать в новые направления бизнеса. Кроме того, "Киевстар" рассматривает возможность выхода на биржу Nasdaq, а диверсификация активов сделает его более привлекательным для инвесторов.

Uklon продолжает активно развиваться даже в сложных экономических условиях. За первое полугодие 2024 года компания увеличила количество поездок на 30%, а по данным Monobank, занимает первое место на украинском рынке такси. Однако международная экспансия Uklon пока ограничена – на данный момент компания работает только в Украине и Узбекистане, а в 2024 году она была вынуждена покинуть рынок Азербайджана из-за регуляторных ограничений.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, такси Uklon предварительно согласовали с властями во Львове возобновление работы в комендантский час, заявил соучредитель компании Дмитрий Дубровский. После Львова также надеются получить подобные решения в Киеве, Днепре и Одессе.

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