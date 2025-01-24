"Киевстар" намерен купить крупнейший в Украине сервис такси Uklon: названа потенциальная цена сделки

Телеком-компания Украины "Киевстар" намерена купить самый большой в Украине сервис такси – Uklon. Для этого "Киевстар" подал в Антимонопольный комитет (АМКУ) соответствующую заявку. По оценкам же аналитиков, текущая цена Uklon может составить 40-80 млн долларов.

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Об этом сообщает Forbes. Отмечается: заявка от "Киевстара" АМКУ поступила еще в декабре 2024 года.

"АМКУ получил заявку о предоставлении разрешения "Киевстар" на получение контроля (через ООО "Уклон Корпорейт") над активами "Уклон Украина", обеспечивающими осуществление деятельности по райд-хейлингу, доставке и онлайн-рекламе. Заявки находятся на рассмотрении АМКУ. ...Согласно оценке аналитического отдела Forbes Ukraine, текущая цена компании может составить 40-80 млн долларов", – говорится в сообщении.

Зачем "Киевстару" Uklon

При этом подчеркивается: зарабатывать не только на услугах связи – давняя идея президента "Киевстара" Александра Комарова. А потому покупка сервиса такси является вполне логичной.

"Отчасти ради нее (идеи зарабатывать не только на услугах связи. – Ред.) в 2019-м оператор открыл отдел, создававший новые продукты типа сервиса таргетированных SMS-рассылок ADWISOR. В декабре 2022 года "Киевстар" также запустил дочернюю IT-компанию Kyivstar.Tech", – говорится в материале.

В свою очередь, руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий отметил: у "Киевстара" сейчас "много денег из-за запрета на выплату дивидендов за границу". А потому покупка Uklon может помочь компании декларировать себя не телекоммуникационной, а диджитал-компанией при выходе на биржу Nasdaq, работа над чем сейчас ведется.

Более того, отметил он, с помощью Uklon "Киевстар" может себя позиционировать как супер-апп. То есть, "закрыта в экосистеме множества приложений" – т.н. "суперприменение".

"Если телеком выдать как экосистему или супер-апп, то мультипликатор (показатель, отражающий, во сколько раз первоначальные расходы увеличивают общий экономический эффект. – Ред.) может быть больше", – объяснил аналитик.

В каком состоянии находится Uklon

В то же время, отмечают авторы материала, по словам СЕО Uklon Сергея Гришкова, за первое полугодие 2024 года компания увеличила количество поездок по Украине на 30%. При этом, по данным дашборда monobank, Uklon занимает первое место на украинском рынке по количеству заказов.

"Сейчас у Uklon один зарубежный рынок – Узбекистан. Весной 2024-го компания ушла с рынка Азербайджана по регуляторным причинам", – рассказали аналитики.

В то же время, отмечается, в третьем квартале 2024 года "Киевстар" существенно нарастил доход. Тот вырос на 17,9% – до 10,3 млрд грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине готовят законопроект о налогообложении цифровых платформ, таких как Uklon, Bolt и Glovo, что может принести в бюджет 10 млрд грн ежегодно. Основная ставка налога, вероятно, будет составлять 5%, а налоговыми агентами станут сами платформы, которые будут автоматически удерживать налог с доходов пользователей.

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