"Киевстар" добавил новые функции для абонентов: кто может ими воспользоваться

Украинцы смогут пользоваться популярными мессенджерами, а также картами даже в зонах, где отсутствует или нарушено мобильное покрытие. Услуги станут доступны для абонентов "Киевстар", активировавших на своих смартфонах функцию Starlink Direct to Cell.

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Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации. Это станет возможным благодаря запуску нового этапа технологии спутниковой связи Light Data, который знаменует переход от обычного обмена SMS-сообщениями к полноценной передаче данных.

Какие функции стали доступны украинцам

Новый технологический этап внедрения спутниковой связи в Украине позволил расширить функционал смартфонов, находящихся вне зоны покрытия. В частности, абоненты, установившие Viber, WhatsApp и Google Maps, в тестовом режиме смогут:

обмениваться текстовыми, а также голосовыми и видеосообщениями;

отправлять фотографии и стикеры;

полноценно использовать цифровые карты, прокладывать маршруты и делиться своими точными координатами (геолокацией).

При этом инновация дополняет наземную мобильную сеть, а не заменяет её полностью, отмечают в министерстве.

Для кого доступны новые функции

Для владельцев смартфонов с ОС Android и поддержкой 4G (LTE).

Владельцы техники Apple получат такую возможность позже, отметили в Минцифре.

На первом этапе внедрения такой технологии украинцы могли только отправлять текстовые сообщения (SMS). На данный момент известно, что в течение первых шести месяцев работы Starlink Direct to Cell:

к сети успешно подключились более 6 млн украинцев ;

; они отправили более 10 миллионов SMS через спутник.

Как подключиться к спутниковой технологии

Выйдите на открытую местность

Для установления стабильной связи со спутником необходимо находиться под открытым небом в зоне, где нет доступа к обычной наземной сети.

Настройте автоматический выбор сети в смартфоне

Для этого откройте меню смартфона по пути: "Настройки" – "Подключения" – "Мобильные сети" – "Операторы сети". Затем включите переключатель"Автоматический выбор сети". В случае успешного соединения со спутником там появится надпись"Kyivstar | SpaceX".

Проверьте связь

Отправьте любое текстовое сообщение в одном из доступных мессенджеров (Viber или WhatsApp) и убедитесь, что оно успешно отправлено.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине ввели "белый список" терминалов Starlink – работают только верифицированные и зарегистрированные устройства. Для украинцев верификация проходит в ЦНАПах, для бизнеса – на портале "Дія", а для военных действует отдельный защищенный канал через систему DELTA.

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