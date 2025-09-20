Киев и Львов не в топе: в каких регионах украинцы "охотятся" на квартиры активнее всего

Высокий спрос на квартиры для покупки в Украине наблюдается не только в традиционно популярных Киеве и Львове. Более того, по количеству откликов на одно объявление о продаже эти города – далеко не первые в рейтинге.

Активность покупателей покупку недвижимости, в частности, фиксируется в регионах без городов-миллионников. Об OBOZ.UA рассказали аналитики крупной платформы для размещения онлайн-объявлений.

Где самый большой спрос на квартиры и дома

Анализ количества откликов на одно объявление показал, что в августе 2025 года самый высокий спрос на покупку квартир был зафиксирован в таких областях:

Черновицкая область – около 15 откликов на одно объявление;

– около 15 откликов на одно объявление; Волынская и Житомирская области – в среднем по 11 откликов;

Львовская и Черкасская – около 10 откликов;

Закарпатская и Ивано-Франковская – около 8 откликов;

При этом в Киевской и Одесской областях количество отзывов значительно меньше – в среднем по 3 на одно объявление. Это, однако, объясняется не столько меньшей активностью покупателей, сколько большим предложением жилья.

Что касается покупки домов, то наибольшее количество откликов на одно объявление получили центральные регионы:

Черкасская область – около 12 откликов;

Кировоградская область – 10;

Полтавская область – 9.

Также высок спрос на дома наблюдался в Волынской, Сумской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Черновицкой и Николаевской областях. Там количество откликов колебалось от 6 до 7 на одно объявление.

В целом результаты исследования свидетельствуют о том, что спрос на покупку квартир был выше в западных областях, а на покупку домов – в центральных.

Строить стали больше

В первом полугодии 2025 года объемы нового жилищного строительства в Украине выросли на 45% и достигли почти 3 млн кв. м. Больше всего, по подсчетам Госстата, строят в Киевской и Львовской областях, тогда как в Винницкой зафиксирован спад.

Основной драйвер – именно Киевская область, где за первое полугодие 2025 года было заявлено строительство более 904 тыс. кв. м жилья (15,5 тыс. квартир). Это в 2,3 раза больше, чем в прошлом году. Активность связана с массовым спросом на жилье вблизи столицы, куда продолжают переезжать люди из прифронтовых регионов.

В Львовской области показатель составил более 540 тыс. кв. м (6,9 тыс. квартир), что на 65% выше, чем в прошлом году. Здесь, как и на Ивано-Франковщине, рынок развивается благодаря большому притоку внутренних переселенцев и высокой инвестиционной привлекательности западного региона.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Харькове более 70% покупателей квартир пользуются государственной программой еВідновлення и покупают жилье для проживания, а не как инвестицию. Квартиры без ремонта и на стадии строительства почти не пользуются спросом, а покупают только готовое жилье, стоимость которого колеблется от 28 до 40 тыс. долларов.

