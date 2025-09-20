Кибератака парализовала аэропорты по всей Европе: что происходит
По всей Европе возникли серьезные проблемы в аэропортах. Причиной стала кибератака внешнего поставщика услуг по регистрации пассажиров. Проблемы затронули аэропорты в Берлине, Лондоне, Брюсселе и других городах.
Пассажиров предупредили о задержках и отмене рейсов. Об этом 20 сентября сообщило издание BILD. Также о проблемах говорится на сайте аэропорта в Брюсселе.
Что известно
- Сами по себе аэропорты не были целью кибератаки, однако серьезно пострадали от нее.
- Системный провайдер, который повергся атаке, работает в аэропортах по всей Европе.
- Хаос в обслуживании пассажиров начался вечером в пятницу, 19 сентября.
- Аэропорт Берлина отключился от систем из соображений безопасности, и это привело к задержкам рейсов. Сайт аэропорта не работает.
- Аэропорт Брюсселя также подтвердил, что проблемы окажут "значительное влияние" на полеты – утром 20 сентября там возможна только ручная регистрация.
- Лондонский аэропорт Хитроу сообщил о "технической проблеме".
- Путешественников предупреждают про многочасовые ожидания при регистрации и посадке, задержки и, возможно, отмену рейсов.
- Аэропорты Франкфурта и Гамбурга не пострадали – там операции проходят в штатном режиме.
"В ночь на пятницу, 19 сентября, на поставщика услуг по системам регистрации и посадки произошла кибератака, затронувшая несколько европейских аэропортов, включая аэропорт Брюсселя. Это означает, что на данный момент возможна только ручная регистрация и посадка... Это оказывает большое влияние на расписание рейсов и, к сожалению, приведет к задержкам и отменам рейсов", – говорится в заявлении брюссельского аэропорта.
Как сообщал OBOZ.UA, в июле в России произошел масштабный коллапс в крупном аэропорту. Хакеры заявили о полном уничтожении внутренней IT-инфраструктуры "Аэрофлота".
